Kvíz: mennyire ismered a Váratlan utazás című sorozatot?

A kvíz, ami visszarepít a 90-es évekbe, amikor egészen elképesztő és különleges élmény volt gyereknek lenni! Több, mint 28 év telt el a Váratlan utazás befejezése óta, ám a sorozat az első rész leadása óta is hatalmas népszerűségnek örvend. Nem véletlenül: Hetty néni, Sarah és persze az egész King család hamar belopták magukat a magyar családok szívébe. Ennyire bájos, szókimondó és elgondolkodtató sorozat nem sok készült akkoriban, ráadásul a nosztalgiafaktor is nagy szerepet játszik abban, hogy folyton műsorra tűzi valamelyik csatorna. Ha te is többször láttad már ezt a televíziós filmsorozatot, akkor bizonyára mindent tudsz róla. Vagy mégsem?

Kvíz: Jól ismered a Váratlan utazást?

Forrás: The road to Avonlea. Cedric Smith; Gema Zamprogna

Kvíz: Mennyire emlékszel még a Váratlan utazásra?

A Váratlan utazás (eredeti cím: Road to Avonlea) 1990-től 1996-ig vetített kanadai televíziós filmsorozat, amelyet 1989 és 1996 között forgattak, és a világ mintegy 140 országában bemutatták. A 7 évadból álló, összesen 91 részt számláló sorozat befejezése után egy önálló karácsonyi epizód is készült Boldog karácsonyt, Miss King! (Happy Christmas, Miss King) címen. Kevesen tudják, de vendégszerepeltek benne világhírű sztárok is, például Faye Dunaway, Christopher Lloyd, Ryan Gosling és Christopher Reeve. Szóval, ha hozzánk hasonlóan te is nagy Váratlan utazás rajongó vagy, ezt a kvízt feltétlenül ki kell töltened! Néhány bemelegítő kérdés után jön az igazán izzasztó rész, amit tényleg csak azok tudnak, akik fekete öves rajongói voltak a sorozatnak. Felkészültél?