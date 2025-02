Kvíz: mennyire ismered a ma 60 éves Kristin Davis filmjeit?

Hihetetlen hogy telik az idő, máris 60 éves lett a Szex és New York sztárja, Kristin Davis, aki természetes szépségével és kifinomult stílusával a mai modern nőknek is rengeteg inspirációval szolgálhat. Az alábbi kvízünkkel most tesztelheted, hogy mennyire ismered a színésznő munkásságát.

A kvíz, ami ezúttal egy bájos és törékeny színésznő életét és pályafutását veszi nagyító alá, kinek szó szerint a vérében van a sikkes elegancia. Kristin Landen Davis 1965. február 3-án született a coloradói Boulderben. Szülei még gyermekkorában elváltak; őt édesanyja nevelte fel, aki idővel újra férjhez ment. Középiskolai tanulmányait a dél-kaliforniai AC Flora High Schoolban végezte, majd felvételt nyert a New Jersey-i Rutger Universityre. 22 évesen kezdett modellkedni; számos reklámfilmben szerepelt, de fiatalon kisebb színházi fellépéseket is elvállalt. Kvíz: Te mennyire ismered a ma 60 éves Kristin Davis pályafutását?

Forrás: GC Images Kvíz: íme 10 kérdés a ma 60 éves Kristin Davisről Első jelentősebb munkáját a nagy sikerű Melrose Place (1992) tévésorozatban kapta. Ezt kisebb szappanopera-szerepek követték, mígnem elnyerte Charlotte York főszerepét az ikonikus Szex és New York című sorozatban. A kultikus széria nagyjátékfilmjeiben is a bájos, visszafogott, konzervatív és örök álmodozó Charlotte-ot alakította. Karrierje persze azóta is szárnyal, számos sorozatban és filmben fordult meg színésznőként, illetve producerként. Lássuk, te mennyire vagy képben vele!

1/10 Mi a neve Kristin Davis karakterének a "Szex és New York" című sorozatban? Charlotte York Samantha Jones Miranda Hobbes 2/10 Mi annak az 1995-ös filmnek a címe, melyben Kristin Davis Hugh Grant, Julianne Moore és Robin Williams mellett szerepelhetett? Karácsony a vadonban Áldatlan állapotban A karácsonyi lovag 3/10 Mi a címe annak a 2009-es amerikai filmvígjátéknak, melyben négy középnyugati pár álomvakációra indul? A kis kedvencek titkos élete A nő, aki mindent tud Páros mellékhatás 4/10 Mi volt az az ikonikus és felejthetetlen sorozat, melyben egy rövidke vendégszerepet kapott, mint Erin, aki Joey-vel járt egy ideig? Dallas Gossip Girl Jóbarátok 5/10 Melyik évben indult az ikonikus Szex és New York című sorozat? 1998 2000 2002 6/10 Kristin Davis majdnem megkapta Clarice Starling szerepét ebben a filmben, de végül Julianne Moore elhappolta előle. Mi ennek a filmnek a címe? Hannibal Az embervadász A vörös sárkány 7/10 Mi volt az első szerepe a színésznőnek, amelyben Brooke Armstrong Campbellt alakította? Kívül tágasabb A bőség földje Melrose Place 8/10 Hogy hívják Kristin Davis 2011-ben örökbe fogadott kislányát? Gemma Rose Davis Rosa Ramirez Ella Clooney 9/10 Mi annak a 2024-es filmnek a címe, amelyben John Travolta oldalán tűnik fel? A felbújtók Cash Out - Nincs kiút A bosszú vérvörös keze 10/10 Mi a címe annak a 2021-es amerikai thrillernek, amelyben a színésznő egy alkotói válságtól szenvedő sikeres regényírót alakít? Halálos illúziók Halálos viszony Veszélyes hazugságok