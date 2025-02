Kvíz: mennyire emlékszel még a Vad angyal című sorozatra?

A Vad angyal is olyan volt, mint a Dallas: senki sem vallotta be, de közben mégis mindenki izgatottan várta Milagros, becenevén Mili románcát azzal a helyes szőke sráccal. Mivel tisztában vagyunk vele, hogy te is csak fél szemmel pillantottál bele a sorozatba, ígérjük ezúttal könnyű kvízkérdéseket hoztunk!

A kvíz, amely a szappanoperák egykori hangulatát idézi fel benned. Ha te is a 90-es és 2000-es évek elején voltál tini, te is biztos rajongtál a TV-csatornáján futó sorozatért, a Vad angyalért. Akkoriban óriási népszerűségnek örvendtek a mexikói és dél-amerikai telenovellák, és a mai napig jönnek ki újabb és újabb romantikus sorozatok, melyek azonban azóta sem tudják a régebbi produkciókkal felvenni a versenyt. Kvíz: Mire emlékszel még a Vad angyal sorozatból?

Kvíz: mire emlékszel még a Vad angyal sorozatból? Esmeralda, Paula és Paulina, A betolakodó és a már említett Vad angyal. Mennyire emlékszel még ezekre az ikonikus mexikói és argentin sorozatokra? Hogy felelevenítsd régi, gyerekkor emlékeidet, hoztunk egy remek Vad angyal-kvíz. Az alábbiakban csupán 10 kérdésre kell válaszolnod. Neked mennyi sikerült helyesen? Felkészültél?

1/10 Hol él Milagros Esposito a sorozat elején? Zárdában Egy elhagyott házban A szüleivel Amerikában 2/10 Ki játszotta a főszereplőt, Milagrost a sorozatban? Natalia Oreiro Verónica Vieyra Luisana Lopilato 3/10 Hol forgatták a Vad angyal című telenovellát? Kolumbia Argentína Mexikó 4/10 Mi a beceneve Milagros Espositónak, a Vad angyal címszereplőjének, amikor fiúnak öltözik? Carlos Esposito Cholito 5/10 Ki alakította Mili nagy szerelmét a sorozatban? Facundo Arana Diego Ramos Segundo Cernadas 6/10 Magyarországon mikor kezdte sugározni a szappanoperát a TV2? 1993 1996 2000 7/10 Ki alakította Mili legjobb barátnőjét Gloriát, aki sokak kedvence volt? Gabriela Sari Mariana Arias Silvia Baylé 8/10 Mi volt az eredeti címe a sorozatnak? Divina, está en tu corazón Muñeca brava Amar después de amar 9/10 Milyen munkát vállalt a 18 éves Milagros a Di Carlo család házában? A család gyerekeire vigyázott Szobalányként dolgozott Szakácsnőnek áll be a családhoz 10/10 Hogy hívták Ivo nagymamáját a sorozatban, akit épp Mili zökkent ki a melankóliából? Angélica Luisa Doña Angélica