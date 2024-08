Váratlan utazás: így néznek most ki a legendás sorozat szereplői

Zachary Bennett - Felix King Forrás: CBC, imdb.com/Shaun Benson

Michael Mahonen - Gus Pike

A 60 éves Michael Mahonen már a Váratlan utazás előtt is sikeres színész volt, és a sorozat után is a pályán maradt, filmekben és tévéműsorokban is szerepelt. Legnagyobb sikereit a Homokvihar című filmmel érte el, melyet ő írt és rendezett.

29 díjat zsebelt be az alkotással.

Mahonnen már több mint tíz éve saját filmes cégének elnöke és kreatív igazgatója.

Michael Mahonen - Gus Pike Forrás: CBC, Facebook/Michael Mahonen

Mag Ruffman - Olivia King

Bármilyen meglepő, Mag Ruffman már 67 éves, de úgy tűnik, megállíthatatlan. A színésznő a Váratlan utazás sikerei után is a pályán maradt, több sorozatban, filmben és színházi darabban szerepelt, valamint szinkronszínészként is dolgozik.Több mint 30 éve Daniel Hunter házastársa, akivel sokszor együtt is dolgoznak.

Mag Ruffman - Olivia King Forrás: CBC, Facebook/ToolGirl Mag Ruffman

Cedric Smith - Alec King

Cedric Smith 80 éves, utoljára 2014-ben vállalt filmszerepet A The Christmas Switch. című filmben. Egy fia született 1993-ban, Darcy Montgomery Smith.

Cedric Smith - Alec King Forrás: CBC, ITN Distribution

Lally Cadeau - Janet King

Lally Cadeau, születési nevén Alice Mary Cadeau 76 éves. A Váratlan utazás után is a tévében maradt aktív, számtalan sorozatban és tévéfilmben szerepelt. 2018-ban megözvegyült, férjével két fiút neveltek fel, ám a színésznőnek van egy idősebb lánya is az előző kapcsolatából.

Lally Cadeau - Janet King Forrás: CBC, Facebook/Lally Cadeau Design

R.H. Thomson - Jasper Dale

A Váratlan utazás kissé szórakozott feltalálóját, Jasper Dale-t alakító R.H. Thomson a 76. életévét tapossa, és jelenleg is aktív színész. A Netflix sorozatában, a nagy sikerrel futó Anne with an E (az Anne a Zöld Oromból remake-je) című sorozatban ő játszotta Matthew Cuthbertet. Thomson házas, két felnőtt fiú édesapja.

R.H. Thomson - Jasper Dale Forrás: CBC, Getty Images

A Hetty Kinget játszó Jackie Burroughs 2010-ben elhunyt, halálát gyomorrák okozta.