Filmes földrajz kvíz: csak a legnagyobb romkom rajongók tudják hibátlanul kitölteni

Ha imádod a romkomokat, és mindig is tudtad, hogy a helyszínek legalább annyira fontosak, mint a szerelmes pillantások, akkor ez a film kvíz neked készült. A romantikus filmek nemcsak a szívmelengető történetek miatt emlékezetesek, hanem a gyönyörű helyszínek miatt is, amik örökre beégnek a retinánkba. Legyen szó tengerparti sétáról a görög szigeteken vagy éppen egy new yorki taxiban zajló szóváltásról – a helyszín legalább annyira fontos, mint a főhősök kémiai kémiája. A mostani film kvíz pontosan ezt teszi próbára: felismered, hol játszódnak a legismertebb romkomok?

A romantikus filmek rajongói ki fognak ugrani a bőrükből ettől a kvíztől!

Forrás: Universal Pictures

Romantikus filmek, avagy utazás a szerelem térképén

A romkomok egyik legnagyobb varázsa, hogy képesek elrepíteni minket távoli, mesés helyszínekre – a napfényes tengerpartoktól a zsúfolt nagyvárosokig. A filmek forgatási helyszínei nemcsak látványban erősek, de gyakran szimbolikus jelentéssel is bírnak: hol az újrakezdés terepei, hol egy váratlan fordulat színterei. A romantikus filmek egy-egy jelenete azonnal előhívja a bennünk keltett érzéseket, a történetet vagy épp a főhősök romantikus vívódását.

A mostani film kvíz is pont ezt teszi, egy kis izgalmas csavarral: felismered, melyik film hőse hol sétálgatott éppen szerelmi válság közepén, vagy melyik városban hangzott el az a bizonyos emlékezetes mondat? A feladványokhoz csak a legnépszerűbb romantikus filmek közül válogattunk, és bizony szerepelnek ikonikus mozik is– köztük olyanok is, amiket minden romkom-rajongó rongyosra nézett már. Ott van például az örök klasszikus, a Bazi nagy görög lagzi, vagy az a film, amitől mind kedvet kaptunk egy táncos nyaraláshoz egy mediterrán szigeten, a Mamma Mia!.

A romantikus filmek csodás helyszínei közül a Bazi nagy görög lagzi című mozi viszi a prímet.

Forrás: Zuma

Készen állsz a romantikus filmek világának felidézésére?

Ez nem csak egy sima kvíz, ez egy romantikus világkörút! Ha a filmek szerelmese vagy, és úgy érzed, vakon is felismernéd a kedvenceid helyszíneit, akkor itt az idő, hogy bizonyíts. Ne aggódj, ha nem megy minden elsőre, a helyes válaszok mellett akad pár trükkös opció is, hogy tényleg megizzadj egy picit!