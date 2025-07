Ezek a hollywoodi párosok még szakítás után is együtt nyaralnak – a patchwork családmodell

A pszichológusok azt mondják, a jövő a patchwork családmodellé, ahol az exek ugyan nem egy háztartásban, de harmóniában élnek az új választottal és együtt szerveznek programokat is.

Mozaik család vs. patchwork család

A „mozaikcsalád” és a „patchwork, avagy foltozott család” gyakran szinonimaként szerepel a köznyelvben, de egy apró különbség mégis van köztük. A mozaikcsalád inkább a hivatalos, szociológiai kifejezés: olyan új családi egység, ahol az egyik vagy mindkét szülő előző kapcsolatból hoz gyermeket, és ezek a különböző háttérrel rendelkező tagok együtt élnek. A patchwork család ezzel szemben egy érzelmileg árnyaltabb, pszichológiai fogalom, amely nemcsak a struktúrát, hanem az új kapcsolatok, mostohaszerepek és kötődések dinamikáját is hangsúlyozza – olyan, mint egy színes, különböző darabokból összevarrt takaró, ahol a cél a harmónikus együttműködés.

Ha Gwyneth Paltrow-nak sikerült, akkor talán még neked is menne egy hét Balaton a volt pároddal és a elenlegi szerelmével. Na de nézzük, mit csinálnak a hírességek – hiszen ők már idén is bevetették az ex + naptej = békés mosoly formulát.

Ashley Hebert & J.P. Rosenbaum – Hawaii, ahová még a válás is nyaralni jár

Tudod, mi az igazán menő? Elválni – és aztán elmenni közösen nyaralni a gyerekekkel egy trópusi paradicsomba. Az egykori Bachelorette sztárpár, Ashley és J.P. már a válásuk alatt is közös vakációkat nyomott le, és idén Hawaii-on kapták le őket, napernyő, strandjátékok és egymás iránti feltűnően nyugodt tekintetek közepette.

Nem volt ajtócsapkodás, csak pálmafás béke.

A pszicho-vonalasok szerint ez nem mágia – csak jól menedzselt érzelmi érettség. Mi meg úgy mondanánk: respect.

Christina Haack & Tarek El Moussa – Cabo San Lucas, az igazi patchwork rezidencia

Ha valaki mesterfokon űzi a „nem gyűlöllek, de már mással vagyok” nyaralós műfajt, az Christina Haack és exférje, Tarek El Moussa. Az ingatlanos páros nemcsak közös gyereket nevel, de idén Cabo San Lucasban együtt töltötték a tavaszi szünetet – Tarek új felesége, Heather is ott volt.

Igen, jól olvasod: az exférj új párja is a fedélzeten volt.

Ez már nem is patchwork, hanem emocionális lakberendezés deluxe.

És mindenki vigyorog a családi fotón – a gyerekek, a szülők, az új társak… talán még a nap is fényesebben süt ilyenkor.