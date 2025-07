Ha a 80-as években születtél, te is tutira odáig voltál ezekért az édességekért : ma is újra hódítanak! – GALÉRIA

Nincs olyan gyerek, aki ne rajongana az édességekért! Iskolásként, ahogy kicsöngettek, pár forinttal a zsebünkben mi is egyből rohantunk a suli büféhez, hogy megvegyük kedvenc csokinkat, vagy cukorkánkat, aminek felejthetetlen ízét mai napig ott érezzük a szánkban. Szerencsére van néhány olyan 80-as években kedvelt termék, ami túlélte az idő múlását és még ma is ott lapulnak a boltok polcain! Ezek az édességek úgy őrzik a múltat, mint egy gyerekkori titkos napló. Összegyűjtöttünk 8 olyan retró édességet, amit még ma is beszerezhetsz, és garantáltan nosztalgikus mosolyt csalnak az arcodra. Kattintsd végig galériánkat, és merülj el újra a gyerekkorod kedvenc édes ízeiben!

Retró édességek, amiket még ma is megkóstolhatsz.

Forrás: Moment RF

Retró édességek akkor és most

Az idősebbek gyakran egy nagy sóhaj kíséretében nosztalgiázva idézik fel fiatalságuk kedvenc finomságait. „Milyen kár, hogy ezeket már nem lehet kapni!” – mondják sokan. „De nagyi, hiszen ez az édesség még ma is létezik!” – vágjuk rá egyből. És bizony, van jó pár olyan retrüó édesség, amit még ma is megtalálhatunk a boltok polcain. A csomagolás kicsit modernebb, és itt ott lehet, hogy finomítottak a recepten is, de egy biztos: bármelyiket is kóstoljuk újra, egyetlen falattal visszarepítenek a gondtalan gyerekkorba. Szóval akár a nagymamádat lepnéd meg egy kis gasztro ízutazással, akár a gyerekeidnek mutatnád meg, hogy mitől kaptál anno cukorsokkot, vagy csak te vágysz egy kis édes kényeztetésre, ez a gyűjtés neked szól.

Íme azok a retró finomságok, amik még mindig kaphatóak: