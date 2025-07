Az éhezők viadala, Kelly hősei − Felismered Donald Sutherland filmjeit egyetlen fotó alapján?

Ki az a színész, akiért egyszerre rajonganak a nagyszüleid, a szüleid és még a barátaid is? Hát persze, hogy Donald Sutherland! A színészlegenda most lenne 90 éves, mi pedig egy izgalmas filmkvízzel emlékezünk rá, amely egyszerre filmajánló is.

Biztos neked is ismerős Donald Sutherland neve: elég ránézned a régi kazettára, DVD-dobozra vagy bármelyik klasszikus mozi plakátjára, az ő megkerülhetetlen arcával valahogy mindenhol találkozhatsz. Nem véletlen: Donald Sutherland filmek nélkül egész egyszerűen nem lenne ugyanaz a filmtörténelem! A színészlegenda ma lenne 90 éves, mi pedig megragadtuk ezt az alkalmat, hogy egy filmkvíz keretében emlékezzünk ikonikus alakításaira. Ma lenne 80 éves Donald Sutherland színész.

Forrás: Getty Images A megkerülhetetlen színészlegenda, Donald Sutherland Emlékszem, gyerekként nagypapámmal nem sok kapcsolódási pontunk volt, de amikor leültünk a képcsöves tévé elé, és betettük azt a bizonyos VHS kazettát, úgy éreztem, végre igazán együtt vagyunk. Megszámlálhatatlanul sokszor néztük végig együtt a Kelly hőseit, és mindig hatalmas élményt adott. Nekem Csodabogár volt a kedvencem, a szőke, kissé torzonborz külsejű különc, aki egy hatalmas tankot irányított. 8-9 évesen meg sem fordult a fejemben, hogy egyszer majd az őt megformáló színészről, Donald Sutherlandről írhatok. A kanadai származású színész 1935. július 17-én született Saint John városában, és elképesztő hat évtizeden át volt meghatározó szereplője a filmvászonnak – mindig egy kis szemtelen humorral, egyedi tekintettel fűszerezve karaktereit. Az ő karrierje az a fajta, amit csak elismeréssel lehet nézni: egyik nap zord főgonosz, másnap jóindulatú apuka vagy markáns elnök, ahogy éppen a forgatókönyv megkövetelte. Donald Sutherland-filmek – Az életmű legjobbjai Ha gyorsan végigpörgetjük a Donald Sutherland filmek listáját, csak kapkodjuk a fejünket. Donald Sutherland az 1960-as években kezdett el feltűnni a filmvásznon, és 1967-ben a A piszkos tizenkettő hozta meg számára az első igazán nagy sikert és széles körű ismertséget. A következő évtized elején, 1970-ben két igazi klasszikusban, a MASH és a Kelly hősei című alkotásokban is kiemelkedő alakítást nyújtott. Karrierjét töretlenül építette, amelynek során olyan emlékezetes produkciókban tűnt fel, mint A sáska napja, Átlagemberek, JFK – A nyitott dosszié és a Huszadik század.

Donald Sutherland a Csináljátok, de nélkülem! filmben is zseniálisan játszott.

Forrás: Northfoto A 2000-es évektől kezdve már a fiatalabb filmes nemzedékek sztárjai mellett is játszott, emlékezetes szerepeket vállalva például a Hideghegy, Az olasz meló vagy Az éhezők viadala című filmekben. Emellett Donald Sutherland sorozatokban is remekelt: állandó szereplőként láthattuk az Édes, drága titkaink sorozatban. 2009 nyarán pedig Magyarországon forgatta a A katedrális című minisorozatot, amely Ken Follett regényén alapul. Érdekes, hogy bár alakításaiért sosem jelölték Oscar-díjra, több Golden Globe-ot és Emmyt is hazavihetett – sőt, végül 2017-ben Oscar-életműdíjjal ismerték el Hollywoodban. A karakterei sosem voltak sablonosak: ő volt az amerikai filmek legsokoldalúbb, legkiszámíthatatlanabb ügyeletes apukája, varázslója és főgonosza. Nézz meg bármilyen retró mozit, háborús filmet vagy feszült thrillert, tuti felbukkan legalább egy Donald Sutherland-karakter! Donald Sutherland fia is sztár lett Két házasságából összesen öt gyermeke született, de közülük csak egy követte apjuk pályáját. Donald Sutherland fia, Kiefer Sutherland szintén elismert színész lett, de meglepő módon csak két filmben játszottak együtt: Ha ölni kell és a Gengszterpapa. Bár felmerült, hogy a 24 című sorozatban, a Kiefer Sutherland által alakított főhős, Jack Bauer apjaként is felbukkanjon, Donald Sutherland azonban nem volt megelégedve a karakter kidolgozásával, így nem vállalta el a szerepet. Donald Sutherland fiával, Kiefer Sutherland színésszel.

Forrás: FilmMagic Donald Sutherland halála – Egy legenda búcsúja Az idő azonban sajnos mindenkit utolér. Donald Sutherland betegsége végül 2024. június 20-án, 88 éves korában kerekedett felül a színészen, és Miamiban örökre lehunyta szemét. Hollywood, a filmes világ, a rajongók és persze mi is úgy érezzük: Donald Sutherlandet nem lehet elfelejteni. A színész mindig kitűnt abból a bizonyos tömegből: legyen szó akár egy ikonikus alakításról, szarkasztikus mosolyáról vagy egy pillanatról a vörös szőnyegen. Épp ezért egy filmkvízzel emlékezünk meg róla, amelyet nem titkon egy kis filmajánlónak is szánunk.

Kezdődjön a nagy Donald Sutherland filmkvíz!

1/7 Melyik film ez? Kelly hősei A piszkos tizenkettő A leghosszabb nap 2/7 Melyik film ez? A lázadó Az éhezők viadala A labirintus 3/7 Melyik film ez? Rosemary gyermeke Ne nézz vissza! A másik én 4/7 Melyik film ez? MASH Apokalipszis most A 22-es csapdája 5/7 Melyik film ez? Az invázió A dolog Testrablók támadása 6/7 Melyik film ez? Emma Büszkeség és balítélet Értelem és érzelem 7/7 Melyik film ez? Az olasz meló Ocean’s Twelve A Thomas Crown-ügy