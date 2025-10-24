Teszteld le szexuális műveltséged! Te tudod a Kámaszútra pózok neveit?

A Kámaszútra az a könyv, amit mindenki ismer, de senki sem olvasott – mert mindenki csak a képeket nézte. Most viszont végre hasznodra válik ez a „kutatómunkád”: itt a kvíz, ahol letesztelheted a szexuális műveltséged. Nem kell spirituális mesterré válnod, sem lótuszülésben lebegni, elég, ha tudod, melyik testrész hova kerül. A feladat egyszerű: képről ki kell találnod, melyik klasszikus kámaszútrapózt látod.

Erotikus szobrok egy indiai templomban. A Kámaszútra feltalálóitól nem is túl meglepő.

Forrás: Shutterstock

Így keletkezett a Kámaszútra, a szerelem tudománya

India szexuális nyitottságát a templomok erotikus jellegű szobrai is bizonyítják. A hinduista indiaiak sosem kezelték tabuként a szexuálitást, sőt! Az intimitást az istenek áldásos tevékenységének és a magasabb tudatszint eléréséhez vezető egyik útnak tekintették, amely egyes vallási rítusokban is megnyilvánul, gondoljunk csak a tantrára. Az évezredek alatt 64 szexuális pózt fejlesztettek ki és jegyeztek le a Kámaszútrában.

A monda szerint Kámadéva, a szerelem és a vágy istene volt az első isten, aki kivált a káoszból és megalapozta a teremtés további aktusait. Később vonzó lénnyé vált, aki cukorhegyű szerelemnyilakkal hozta össze az állat és emberpárokat. Egy alkalommal a többi isten rávette, hogy gerjessze fel Sivában a felesége, Párvati iránti vágyat, amely olyan jól sikerült, hogy ölelkezésük több, mint 1000 éven át tartott. Egy szolgájuk kileste őket és lehozta a szeretkezés tudományát a Földre, az emberek közé. Így született meg a Kámaszútra könyv, amely szó szerinti fordításban annyit tesz, hogy Kámadéva útja, amely 64 szexpózt tartalmaz, de az emberek azóta is találnak ki újabb és újabb pózokat.

Töltsd ki a tesztünket és tudd meg, mennyire vagy szexuálisan művelt!

Te felismered képről a szexpózokat?