Melyik híres irodalmi szerelmespárhoz hasonlít a kapcsolatotok? – Töltsd ki a tesztet!

Érdekel, hogy a kapcsolatotok melyik híres irodalmi szerelmespárnak lehetne a pontos mása? Ugorj fejest ebbe az érzelmekkel, szenvedéllyel és vágyakkal teli személyiségtesztbe, hogy kiderítsd, melyik szerelmespár hasonlít leginkább a te szerelmi életedhez!

Melyik regénybeli szerelmespár viszonya hasonlít a te párkapcsolatodhoz?

Forrás: Shutterstock

Irodalmi szerelmespárok, akik mintha ugyanazt élnék meg, amit ti?

Imádod a párodat, de kapcsolatotok békéjét heves viták szakítják meg? Évekig plátói szerelem volt köztetek csupán, vagy azonnal első látásra szerelem lobbant köztetek? Semmi sem választhat el titeket egymástól, (kivéve a család)? Személyiségtesztünk kitöltésével megtudhatod, hogy a klasszikus irodalom melyik romantikus regénye jellemzi leginkább a ti szerelmi életeteket. Csak válaszolj a kérdésekre, hogy megtudd a válaszokat!

Felkészültél a nagy leleplezésre? Lássuk a tesztet!

Hogyan indult a pároddal a kapcsolatotok?

A) Azonnal mindketten úgy éreztétek, hogy egymásnak vagytok teremtve.

B) Először komoly nézeteltéréseitek voltak, de idővel megkedveltétek egymást.

C) Nem olyan egyszerű a kérdés...elég viharos és szenvedélyes volt.

D) Fiatalkorban ismertétek meg egymást és mindig újra összehozott titeket a sors.

Hogyan oldotok meg egy konfliktust?

A) Heves veszekedések után, valahogyan mindig megoldásra juttok.

B) Hideg fejjel leültök és megbeszélitek a problémáitokat.

C) Napokig egy szót sem szóltok egymáshoz, majd szenvedélyesen kibékültök.

D) Konfliktus? Ti egyáltalán nem veszitek észre az ilyesmit, ha mégis, akkor inkább elhallgatjátok, mert jobb a békesség.

Mi a helyzet a társadalmi elvárásokkal, vagyis mit szóltok anya és apa véleményéhez?

A) Csak a szerelmetek véleménye számít. Ha kell, ketten dacoltok az egész világ ellen.

B) Önmagatok maradtok, de azért fontos az is, hogy mit gondolnak mások.

C) Csak az érzéseitek érdekelnek...mégiscsak szerelemről beszélünk!

D) Hiába éreztek erős vágyat egymás iránt, képtelenek vagytok nem megfelelni a társadalmi nyomásnak.

Milyen szavakkal írnád le a szerelmeteket?

A) Életre szóló, de tiltott.

B) Kiegyensúlyozott, érett, megoldásközpontú.

C) Kiszámíthatatlan, intenzív, sok drámával megspékelve.

D) Álomszerű, nosztalgikus, nehezen beteljesülő.