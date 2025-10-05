Ma 25 éves a Szívek szállodája: téged melyik szexi pasi indít be a sorozatból? – Személyiségteszt

A hét évadot megélt Szívek szállodája (Gilmore Girls) a kávé, az anya-lánya kapcsolat és a bonyolult szerelmi szálak tökéletes egyvelege egy olyan városkában, ahová mind odaköltöznénk. Stars Hollow utcácskáit tagadhatatlanul a szívünkbe zártuk, ahogy az ikonikus férfiszereplőket is. Van, aki tagadhatatlanul „Team Dean" vagy „Team Logan", de nem hagyhatjuk ki azokat a férfiakat sem, akik Lorelai-nak csapták a szelet. Most, a 25 éves évfordulóra egy különleges személyiségteszttel készültünk, amiből megtudhatod, hogy téged melyik Szívek szállodája pasi indít be igazán.
Mondhatjuk, hogy a sorozatot a családi szál, az intrikák és a humor miatt néztük, de kinek akarunk hazudni? A Szívek szállodája igazi szexi félisteneket vonultat fel a nézők előtt, kár is lenne tagadni, hogy egy kicsit mind szerelmesek vagyunk valamelyik férfikarakterbe. Személyiségtesztünkből most kiderítheted, hogy hozzád melyik Szívek szállodája pasi illik a legjobban.
Válaszolj a kérdésekre, jegyezd fel a válaszaid betűjeleit, és olvasd el a rád vonatkozó leírást!
Nézd át a megfejtéseidet, és számold össze, melyik betűből volt a legtöbb válaszod!
Te az ízig-vérig jófiúkra buksz. Szükséged van a stabilitásra, a megbízhatóágra és szereted, ha ragaszkodik hozzád a párod. Az indít be igazán, ha valakire tudsz számítani, ott van melletted és rád figyel.
Nálad a lényeg a megbízhatóság, így számodra a tökéletes Szívek szállodája pasi Rory szerelmei közül Dean, Lorelai udvarlói közül Luke és Max Medina (Rory tanára), Lane crushai közül pedig Dave Rygalski.
Ha a B jelű válaszokból volt a legtöbb nálad, akkor téged a szívtiprók hoznak lázba. Szereted az izgalmakat, nem bírod, ha valaki mellett unatkozol, ezért gyakran tipikus rosszfiúk mellett találod magad. Ők azok, akik szavaikkal és tetteikkel levesznek a lábadról, izgalmat adnak, elvarázsolnak, de benne van a pakliban, hogy nagyot koppansz. Hiszen ők általában nem állnak készen a komoly elköteleződésre, kalandot keresnek, vagy mint Jess, érzelmileg elérhetetlenek. Nagyon sármosak, karizmatikusak és akár Párizsba is elvisznek, ha akarod (lásd: Christopher), de ők nem tudnak felelősséget vállalni.
Végül, de nem utolsósorban, vannak ők, „az igazik", akik egykor igazi rosszfiúk voltak vagy épp jófiúk, de ki tudtak lépni az archetípusból érted. Felhagytak a gyerekes viselkedéssel, a felelőtlenséggel és felnőttek a szerelemhez. Ahogy Logan is, aki a nagyvilági, kalandvágyó playboyból megbízható társ lett. Komoly érdeklődése Rory iránt már az elején látszik, elismeri tehetségét, támogatja karrierjét, felemeli a lányt, nem visszahúzza. Ugyanez igaz Zackre is, aki a hóbortos, de szerethető zenészből, igazi, megbízható családapa lett, hű férje Lane-nek. Ha ez a típus indít be téged az azt jelenti, hogy bár tudod milyen az „ideális" férfi, akivel minden klappol, ám az neked unalmas, míg a rosszfiúk kisgyerekek hozzád képest, nem tudják tartani a lépést veled érzelmileg. Te olyanra vágysz, aki a hibáival együtt szerethető és végül valóban melletted marad, tűzön-vízen át.
