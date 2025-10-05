Ma 25 éves a Szívek szállodája: téged melyik szexi pasi indít be a sorozatból? – Személyiségteszt

A hét évadot megélt Szívek szállodája (Gilmore Girls) a kávé, az anya-lánya kapcsolat és a bonyolult szerelmi szálak tökéletes egyvelege egy olyan városkában, ahová mind odaköltöznénk. Stars Hollow utcácskáit tagadhatatlanul a szívünkbe zártuk, ahogy az ikonikus férfiszereplőket is. Van, aki tagadhatatlanul „Team Dean" vagy „Team Logan", de nem hagyhatjuk ki azokat a férfiakat sem, akik Lorelai-nak csapták a szelet. Most, a 25 éves évfordulóra egy különleges személyiségteszttel készültünk, amiből megtudhatod, hogy téged melyik Szívek szállodája pasi indít be igazán.

Szexi férfiakból nincs hiány a Szívek szállodája sikersorozatban.

Forrás: Profimedia

Téged melyik szexi pasi indít be a Szívek szállodája sikersorozatból?

Mondhatjuk, hogy a sorozatot a családi szál, az intrikák és a humor miatt néztük, de kinek akarunk hazudni? A Szívek szállodája igazi szexi félisteneket vonultat fel a nézők előtt, kár is lenne tagadni, hogy egy kicsit mind szerelmesek vagyunk valamelyik férfikarakterbe. Személyiségtesztünkből most kiderítheted, hogy hozzád melyik Szívek szállodája pasi illik a legjobban.

Válaszolj a kérdésekre, jegyezd fel a válaszaid betűjeleit, és olvasd el a rád vonatkozó leírást!

A nagy Szívek szállodája személyiségteszt

1. Mit nézel meg először egy pasin?

A: A szemét, abból minden kiderül

B: A testét, fizikumát

C: Nem számít a kinézete, a személyisége győz meg igazán

2. Mi vesz le igazán a lábadról?

A: A kedves szavak

B: A figyelem, a törődés

C: A sárm, ha valaki csapja nekem a szelet

3. Milyen számodra egy tökéletes randi?

A: Valamilyen meglepő, extrém kaland

B: Egy romantikus piknik

C: Közös vacsora és beszélgetés

4. Mi indít be az ágyban?

A: Ha a párom az én igényeimre figyel és rám koncentrál

B: Valami extrém dolog, pl: beöltözés, játékok használata

C: Ha a másik irányít és szenvedélyes, de rám is figyel közben

5. Hogyan zajlik nálad egy veszekedés?

A: A földhöz vágok pár dolgot és kiabálok

B: Próbálom megbeszélni a dolgokat, békére törekszem

C: Inkább befordulok, megsértődök

6. Milyen számodra a tökéletes esküvő?

A: Kicsi, meghitt vacsora, csak a szűk családi körrel

B: Elszökünk egy tengerpartra kettesben, majd extrém nászútra megyünk

C: Nagy lagzi, minden szerettünkkel, hajnalig ünnepelni a szerelmünket

7. Mi a legfontosabb számodra egy kapcsolatban?

A: Éreztesse a szeretetét és odaadását

B: Sose unatkozzak mellette

C: Mindenben támogasson és tiszteljen

Nézd át a megfejtéseidet, és számold össze, melyik betűből volt a legtöbb válaszod!

A személyiségteszt eredménye

Ha a legtöbb válaszod A: A jófiúk – Dean, Luke, Dave Rygalski, Max Medina

Te az ízig-vérig jófiúkra buksz. Szükséged van a stabilitásra, a megbízhatóágra és szereted, ha ragaszkodik hozzád a párod. Az indít be igazán, ha valakire tudsz számítani, ott van melletted és rád figyel.