Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 5., vasárnap Aurél

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Gilmore Girls

Ma 25 éves a Szívek szállodája: téged melyik szexi pasi indít be a sorozatból? – Személyiségteszt

arhiv -
Gilmore Girls Szívek szállodája személyiségteszt
Kis Dalma Róza
2025.10.05.
Ma 25 éve, hogy megváltozott az életünk, hiszen 2000. október 5-én debütált a Szívek szállodája. Az örök kérdés azonban ugyanaz maradt: téged melyik pasi indít be igazán a sikersorozatból? Figyelem Dean-, Jess- és Logan-rajongók! Tesztre fel!

A hét évadot megélt Szívek szállodája (Gilmore Girls) a kávé, az anya-lánya kapcsolat és a bonyolult szerelmi szálak tökéletes egyvelege egy olyan városkában, ahová mind odaköltöznénk. Stars Hollow utcácskáit tagadhatatlanul a szívünkbe zártuk, ahogy az ikonikus férfiszereplőket is. Van, aki tagadhatatlanul „Team Dean" vagy „Team Logan", de nem hagyhatjuk ki azokat a férfiakat sem, akik Lorelai-nak csapták a szelet. Most, a 25 éves évfordulóra egy különleges személyiségteszttel készültünk, amiből megtudhatod, hogy téged melyik Szívek szállodája pasi indít be igazán.

Lorelai Gilmore és Luke a Szívek szállodája sorozatból.
Szexi férfiakból nincs hiány a Szívek szállodája sikersorozatban. 
Forrás: Profimedia

Téged melyik szexi pasi indít be a Szívek szállodája sikersorozatból? 

Mondhatjuk, hogy a sorozatot a családi szál, az intrikák és a humor miatt néztük, de kinek akarunk hazudni? A Szívek szállodája igazi szexi félisteneket vonultat fel a nézők előtt, kár is lenne tagadni, hogy egy kicsit mind szerelmesek vagyunk valamelyik férfikarakterbe. Személyiségtesztünkből most kiderítheted, hogy hozzád melyik Szívek szállodája pasi illik a legjobban.

Válaszolj a kérdésekre, jegyezd fel a válaszaid betűjeleit, és olvasd el a rád vonatkozó leírást!

A nagy Szívek szállodája személyiségteszt

1. Mit nézel meg először egy pasin?

  • A: A szemét, abból minden kiderül
  • B: A testét, fizikumát 
  • C: Nem számít a kinézete, a személyisége győz meg igazán 

2. Mi vesz le igazán a lábadról?

  • A: A kedves szavak 
  • B: A figyelem, a törődés 
  • C: A sárm, ha valaki csapja nekem a szelet 

3. Milyen számodra egy tökéletes randi?

  • A: Valamilyen meglepő, extrém kaland 
  • B: Egy romantikus piknik 
  • C: Közös vacsora és beszélgetés 

4. Mi indít be az ágyban?

  • A: Ha a párom az én igényeimre figyel és rám koncentrál 
  • B: Valami extrém dolog, pl: beöltözés, játékok használata 
  • C: Ha a másik irányít és szenvedélyes, de rám is figyel közben 

5. Hogyan zajlik nálad egy veszekedés?

  • A: A földhöz vágok pár dolgot és kiabálok 
  • B: Próbálom megbeszélni a dolgokat, békére törekszem 
  • C: Inkább befordulok, megsértődök 

6. Milyen számodra a tökéletes esküvő?

  • A: Kicsi, meghitt vacsora, csak a szűk családi körrel 
  • B: Elszökünk egy tengerpartra kettesben, majd extrém nászútra megyünk 
  • C: Nagy lagzi, minden szerettünkkel, hajnalig ünnepelni a szerelmünket 

7. Mi a legfontosabb számodra egy kapcsolatban?

  • A: Éreztesse a szeretetét és odaadását  
  • B: Sose unatkozzak mellette 
  • C: Mindenben támogasson és tiszteljen 

Nézd át a megfejtéseidet, és számold össze, melyik betűből volt a legtöbb válaszod!

A személyiségteszt eredménye

Ha a legtöbb válaszod A: A jófiúk – Dean, Luke, Dave Rygalski, Max Medina

Te az ízig-vérig jófiúkra buksz. Szükséged van a stabilitásra, a megbízhatóágra és szereted, ha ragaszkodik hozzád a párod. Az indít be igazán, ha valakire tudsz számítani, ott van melletted és rád figyel. 

Nálad a lényeg a megbízhatóság, így számodra a tökéletes Szívek szállodája pasi Rory szerelmei közül Dean, Lorelai udvarlói közül Luke és Max Medina (Rory tanára), Lane crushai közül pedig Dave Rygalski.

A Szívek szállodája jófiúi egy képen
A Szívek szállodája jófiúi: Max Medina, Dean, Luke és Dave Rygalski.
Forrás:  arhív

Ha a legtöbb válaszod B: A rosszfiúk – Jess, Christopher, Tristan Dugray

Ha a B jelű válaszokból volt a legtöbb nálad, akkor téged a szívtiprók hoznak lázba. Szereted az izgalmakat, nem bírod, ha valaki mellett unatkozol, ezért gyakran tipikus rosszfiúk mellett találod magad. Ők azok, akik szavaikkal és tetteikkel levesznek a lábadról, izgalmat adnak, elvarázsolnak, de benne van a pakliban, hogy nagyot koppansz. Hiszen ők általában nem állnak készen a komoly elköteleződésre, kalandot keresnek, vagy mint Jess, érzelmileg elérhetetlenek. Nagyon sármosak, karizmatikusak és akár Párizsba is elvisznek, ha akarod (lásd: Christopher), de ők nem tudnak felelősséget vállalni. 

A Szívek szállodája rosszfiúi
A Szívek szállodája rosszfiúi: Jess, Tristan Dugray és Christopher.
Forrás:  Northfoto /arhiv

Ha a legtöbb válaszod C: Az igazik - Logan, Zack Van Gerbig

Végül, de nem utolsósorban, vannak ők, „az igazik", akik egykor igazi rosszfiúk voltak vagy épp jófiúk, de ki tudtak lépni az archetípusból érted. Felhagytak a gyerekes viselkedéssel, a felelőtlenséggel és felnőttek a szerelemhez. Ahogy Logan is, aki a nagyvilági, kalandvágyó playboyból megbízható társ lett. Komoly érdeklődése Rory iránt már az elején látszik, elismeri tehetségét, támogatja karrierjét, felemeli a lányt, nem visszahúzza. Ugyanez igaz Zackre is, aki a hóbortos, de szerethető zenészből, igazi, megbízható családapa lett, hű férje Lane-nek. Ha ez a típus indít be téged az azt jelenti, hogy bár tudod milyen az „ideális" férfi, akivel minden klappol, ám az neked unalmas, míg a rosszfiúk kisgyerekek hozzád képest, nem tudják tartani a lépést veled érzelmileg. Te olyanra vágysz, aki a hibáival együtt szerethető és végül valóban melletted marad, tűzön-vízen át. 

A Szívek szállodája Logan-je és Zack-je egy képen
Logan és Zack nem véletlenül nyerték el Rory és Lane szívét.
Forrás: arhiv

Visszatér a Szívek szállodája, de a rajongók máris kiborultak: sok titokra fog fény derülni

Szívek szállodája – Hatalmas bejelentés, a rajongók mégis csalódottak

Bridgerton, Szex és New York vagy Szívek szállodája? A kedvenc sorozatod elárulja, milyen vagy valójában

A kedvenc sorozatod lehet a személyiséged titkos kulcsa!

Szívek szállodája akkor és most: így néznek ki ma kedvenc szereplőink! – GALÉRIA

De vajon mi történt a Szívek szállodája szereplőivel azóta? Most elhoztuk, hogyan néznek ki ma, és mit csinálnak!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu