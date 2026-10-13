Mennyire lennél szigorú tanár? Buktasd le a puskázó diákot 27 másodperc alatt

Nem biztos, hogy az a diák puskázik, aki elsőre a leggyanúsabb. Ahhoz, hogy 27 másodperc alatt megtaláld a csalót, minden részletet alaposan, de gyorsan kell elemezni. Ha sikerül megfejtened ezt az IQ-tesztet 27 másodperc alatt, te bizony olyan tanár lennél, akit nem lehet könnyen átverni!

IQ-teszt: 27 másodperced van megtalálni a puskázó diákot.

Forrás: jagranjosh.com

IQ-teszt: szúrd ki 27 másodperc alatt a puskázó diákot

Az ilyen képes IQ-tesztek egyrészt próbára teszik a megfigyelőképességet, ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy ne hagyjuk magunkat becsapni. Sokszor ugyanis a feldat első pillantásra egyszerűnek tűnik, de meglehet, hogy ebben az esetben nem elemeztük eléggé a részleteket. Ezen áll vagy bukik tudniillik az, hogy megtaláljuk-e azt a momentumot a képen, ami elárulja nekünk a megfejtést. Jelen esetben dolgozatot író diákokat látunk, egy közülük azonban nem tanulással, hanem puskákkal készült a tesztre, amit ebben a pillanatban is bevet a jobb jegy elérése érdekében.

A feladatunk az, hogy 27 másodperc alatt kiszúrjuk, melyik tanuló a csaló. Ez eldönti, hogy olyan tanárok lennénk, akiket nem lehet átverni, vagy olyanok, akiket mindig átejtenek a tanulók, amikor csak módjuk van rá. Vizsgáljuk meg alaposan a felvételt, de gyorsnak kell lennünk. Ha elveszünk a jelentéktelen részletekben, akkor kifogyunk az időből, ha viszont minden felett átsiklunk, akkor lemaradunk a lényegről.

Az ilyen tesztek szépsége éppen ez: az idő törtrésze alatt kell eldöntenünk, mi a megtévesztés, és mi a fontos. Vess még egy pillantást a képre, és juss dülőre: az a diák puskázik, aki éppen jelentkezik? Vagy az első sorban, kétségbeesett pillantásokat vető fekete pulcsis tanuló a csaló? Esetleg a hátsó sorban szundikáló? Vagy éppen a mosolyogva lefelé néző diák?

IQ-teszt megoldása

Ha az idő lejárta után sem tudod, vajon a 4 közül melyik diák az, aki puskázik, akkor eláruljuk az IQ-teszt megoldását. A hátsó sorban ülő zöld pólós fiú a puskázó diák. Valószínűleg éppen a jegyzeteit vagy a telefonját nézi, és nincsen kétségbeesve, mivel azt hiszi, könnyedén túljárhat a tanár eszén. Sikerült neki, vagy lebuktattad 27 másodperc alatt a csalót?