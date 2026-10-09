Ez az IQ-teszt összezavarja a szemed és az agyad: különleges vagy, ha megtalálod a rejtett számot

Vannak képek, amikre elég egy pillantást vetni, és máris tudjuk, mit ábrázolnak. Ez az optikai illúzió azonban nem ilyen. A fekete-fehér csíkok között ugyanis megbújik egy szám, de ha a fotóra fókuszálunk, az olyan, mintha vibrálna. Gyorsan elfárad a szemünk, nem véletlen, hogy csak minden tizedik ember képes megoldani ezt az IQ-tesztet 21 másodperc alatt.

Ebben az IQ-tesztben az elrejtett számot kell megtalálnod: trükkös optikai illúzió

Forrás: jagranjosh.com

IQ-teszt: megtalálod az elrejtett számot 21 másodperc alatt?

Az optikai illúziók azért jelentenek kihívást, mert képesek becsapni az agyunkat. Hiába nézzük a képet, nem biztos, hogy észrevesszük azt a részeletet rajta, amit keresünk. Az agyunk próbálja értelmezni a formákat és mintákat, de a kép vibrálása miatt sokkal nehezebb észrevenni a keresett részletet. Pontosan ilyen a mostani teszt is. A fekete-fehér cikkcakkos vonalak olyan sűrűn követik egymást, hogy elsőre szinte lehetetlen megtalálni a közéjük rejtett számjegyet. A feladat egyszerű: indíts el egy 21 másodperces visszaszámlálást, nézd meg a képet, és próbáld megtalálni az elrejtett számot!

Így találhatod meg a számot az optikai illúzióban

Ha már többször végignézted a képet, de még mindig nem sikerült megfejtened a rejtvényt, néhány egyszerű trükk segíthet.

Először próbálj kissé eltávolodni a képernyőtől. A nagyobb távolság megkönnyítheti a rejtett szám felismerését. Ne koncentrálj minden vonalra külön, lazítsd el a tekintetedet, és nézd a mintázatot kissé életlenül. Így könnyebben kirajzolódhat a forma. Ha ez sem vezet eredményre, haladj végig a képen balról jobbra, majd fentről lefelé. Figyeld meg, hol törik meg a vonalak szabályos ismétlődése.

Az IQ-teszt megoldása: ezt a számot kellett megtalálnod

Lejárt a 21 másodperc? Akkor ideje ellenőrizned, hogy sikerült-e megfejtened a rejtvényt!

A helyes válasz az 5-ös szám.

Ha sikerült megtalálnod az időkorláton belül, igazán jó megfigyelőképességről tettél tanúbizonyságot. Ha viszont nem vetted észre, akkor sincs okod bosszankodni. Az optikai illúziók éppen attól izgalmasak, hogy a legegyszerűbbnek tűnő mintázatok is képesek megtéveszteni a szemünket.