3 emberi arc rejtőzik a fák között, de csak akkor találhatod meg, ha nagyon különleges vagy

Első pillantásra csak egy régi, fákat ábrázoló rajznak tűnik a kép, pedig ennél sokkal többet rejt, ám ahhoz, hogy felfedezzük a fotó titkát, nagyon jó megfigyelőképességre van szükség. A fák között három emberi arc bújik meg, amelyeket elsőre szinte lehetetlen észrevenni. Ha azonban elég figyelmes vagy, mindegyiket megtalálhatod. Ez a feldatod ebben az IQ-tesztben, de nincsen rá sok időd!

Optikai illúziós IQ-teszt: megtalálod a 3 arcot?

Forrás: Jagranjosh/Palybuzz

IQ-teszt: megtalálod a három elrejtett arcot?

A vintage hangulatú rajzon első pillantásra fákat és azok ágait láthatod. A kép azonban egy ügyesen megalkotott optikai illúzió, amely három emberi arcot is rejt. A feladat egyszerűnek hangzik: keresd meg mindhárom arcot a rajzon! A megoldás azonban jóval nehezebb lehet, mint gondolnád.

Ez a vizuális IQ-teszt elsősorban a részletek felismerésére és a megfigyelőképességedre épít. Nem elég egy gyors pillentést vetni a képre, itt tényleg el kell merülni a érszletekben, különben sosem találod meg, hol rejtőznek az arcok. Ezért ez az IQ-teszt nehezebb a szokásosoknál.

Sikerült már felfedezned valamelyik arcot? Ha igen, ne állj meg egynél! Még kettő vár arra, hogy megtaláld.

Ha egyelőre egyetlen arcot sem látsz, ne add fel! Az ilyen típusú rejtvények éppen attól izgalmasak, hogy a megoldás sokszor végig a szemünk előtt van, mégsem vesszük észre.

Egy apró trükk segíthet a vizuális IQ-teszt megoldásában

Az optikai illúziók különlegessége, hogy az agyunk gyakran automatikusan egy bizonyos módon értelmezi a látottakat. Ha egyszer fákat ismertünk fel egy rajzon, nehéz lehet elvonatkoztatni tőlük, és valami egészen mást felfedezni ugyanazokban a vonalakban. Éppen ezért érdemes más szemszögből is megvizsgálni a képet. Figyeld meg a részleteket, majd próbáld megváltoztatni a rajz nézőpontját!

Mielőtt megnéznéd a megfejtést, adj magadnak még néhány másodpercet.

Öt… négy… három… kettő… egy…

Lejárt az idő!

Az IQ-teszt megoldása: Itt rejtőzik a három arc

Ha eddig hiába kerested a három arcot, most eláruljuk a titkot. Az IQ-teszt megoldása egy meglepően egyszerű trükkön múlik: fordítsd fejjel lefelé a rajzot!