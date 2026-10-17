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feladat

Megtalálod a rejett gombot? Ha a felső 1%-ba tartozol, ki tudod szúrni 20 másodperc alatt

feladat IQ-teszt rejtvény
Nagy Anna
2026.10.17.
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Egy apró részletet kell megtalálnod ezen a mozgalmas képen, ráadásul nincs is rá sok időd. Mindössze 20 másodpercet kaptál ebben az IQ-tesztben, hogy megtaláld a rejtett gombot. Ha sikerül, akkor a felső 1%-ba tartozol.

Az optikai illúzióra épülő feladványokban az a kihívás, hogy a figyelmünk elterelésére épülnek. A képek mozgalmassága és zsúfoltsága miatt nehéz kiszűrni a lényeget, pedig éppen ez a feladat. 20 másodperced van, hogy megtaláld a rejtett gombot. Sikerülni fog megoldani az IQ-tesztet?

IQ-teszt: megtalálod a rejtett gombot? Ha igen, a felső 1%-ba tartozol.
IQ-teszt: megtalálod a rejtett gombot? Ha igen, a felső 1%-ba tartozol.
Forrás:  jagranjosh.com

IQ-teszt: megtalálod a rejtett gombot 20 másodperc alatt?

Az ilyen képes IQ-tesztek nemcsak szórakoztatóak, de vizsgáztatják a megfigyelőképességéedet is. Ez feladvány különösen nehéz, hiszen egy esős jelenetben kell felfedezned egy apró, elrejtett tárgyat, méghozzá egy gombot. Mivel a kép meglehetősen zsúfolt, nem lesz egyszerű dolgod, ráadásul csak 20 másodperced van a megoldásra!

Ha teljesíteni szeretnéd a feladatot, egyszerre kell gyorsnak és alaposnak lenned. Pásztázd végig a szemeiddel, hogy sikerüljön kiszúrnod az apró gombot. Ha megtalálod 20 másodperc alatt, akkor a felső 1%-ba tartozol.

Indítsd el a soppert, és kezdődhet a keresés!

Először haladj fentről lefelé, majd balról jobbra. Így kisebb az esélye annak, hogy valamelyik terület teljesen kimarad a keresésből.

Az IQ-teszt megoldása: neked sikerült megtalálnod a gombot?

Lejárt a 20 másodperc! Sikerült kiszúrnod az elrejtett gombot, vagy még mindig keresed?

Ha megtaláltad, gratulálunk! Remekül teljesítetted ezt a megfigyelőképességet és koncentrációt próbára tevő kihívást. Ha viszont nem jártál sikerrel, mutatjuk az IQ-teszt megoldását, és fedezd fel, hol bújt meg az apró tárgy.

IQ-teszt megoldása: itt volt a rejtett gomb
IQ-teszt megoldása: itt volt a rejtett gomb
Forrás:  jagranjosh.com

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