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2026. okt. 8., csütörtök Koppány

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Optikai illúzió: 11 másodperced van, hogy megszámold, hány páva van a képen − Teszteld az IQ-d!

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Te meg tudod-e oldani ezt a trükkös rejtvényt! Ha jól számolsz az IQ-tesztben, az emberek felső 3 százalékába tartozol.

Az optikai illúziók könnyen megtévesztik a szemünket és az agyunkat. Éppen ezért gyakran használnak ilyen feladványokat különféle trükkös kihívásokhoz, IQ-tesztekben, amelyekben számokat, alakzatokat vagy képeket kell felismerni és megszámolni. Ebben az optikai illúzióban több páva rejtőzik a képen, a feladat pedig egyszerűnek tűnik: 11 másodperc alatt kell megszámolnod, hány páva látható az ábrán. 

IQ-teszt: hány pávát látsz ebben az optikai illúzióban?
IQ-teszt: hány pávát látsz ebben az optikai illúzióban? 
Forrás: https://www.jagranjosh.com/

IQ-teszt: hány pávát látsz a képen?

Nézd meg alaposan a fenti képet, de ne tölts túl sok időt egyetlen részlet vizsgálatával! Vajon sikerül 11 másodperc alatt megtalálnod és megszámolnod az összes pávát? Indulhat a kihívás, derítsd ki, mennyire éles a megfigyelőképességed! Állítsd be a stoppert és rajta!

Mutatjuk a megfejtést

Most kiderül, sikerült-e mind 11 másodperc alatt az össze pávát megtalálnod. Az eláruljuk, hogy 20 páva van a képen. Most már hogy tudod, így sem találod mind?  Akkor meg is mutatjuk:  pávákat számokkal jelöltük. 

Forrás: https://www.jagranjosh.com/

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