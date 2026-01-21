Ezt az optikai illúziót csak a sztereoszkópikus látásúak tudják megfejteni

Van nettó két perced, hogy egyszerre szórakozz és fejleszd magad? Elhoztunk egy szuper izgalmas optikai illúziós fejtörőt, ami garantáltan meg fog izzasztani.

Kifog rajtad ez az optikai illúzió vagy simán megfejted 10 másodperc alatt?

Forrás: TV9 Telugu / Jargan Josh

Émelyítően jó optikai illúzió

Egy számot kell kitalálnod, de ne aggódj, ez nem egy ultra nehéz matekfeladvány. Egy sztereoszkópikus optikai illúziót kell megfejtened. Az ilyen jellegű képes rejtvényekben a mélység és a térérzékelésre kerül a fókusz, a vagyis nem az éleslátásodra, hanem a sztereólátásodra lesz szükséged ahhoz, hogy megfejtsd ezt a fejtörőt.

Íme, a feladvány

Nézd meg alaposan ezt a képet, de vigyázz, nehogy elszédülj. Elsőre talán fel sem tűnik, de a képen el van rejtve egy szám. Ezt keressük! Azonban nincs korlátlan időd, 10 másodperced lesz alaposan szemügyre venni, utána kérjük a megfejtést. Óra indul!

Képes rejtvény: feladvány.

Forrás: TV9 Telugu / Jargan Josh

Miért szeretjük ezeket a látástesztnek is beillő optikai illúziókat?

Egyszerre szórakoztatnak, kikapcsolnak a hétköznapi rohanásból, ráadásul nem csak tesztelheted vele a térlátásodat, de fejlesztheted is a koncentrációdat. Az ilyen típusú fejtörők lényege, hogy megpróbálja becsapni a szemedet és az agyadat egyszerre. Lássuk, hogy most sikerült-e neki!

A képes rejtvény megoldása

Sikerült megtalálnod a keresett számot? Segítünk egy kicsit. Próbáld picit messzebbről nézni. Hunyorítsd. Keress eltérő színeket. Engedd el az időt, ha nem számolod a másodperceket, talán jobban tudsz a képre koncentrálni. Sikerült?

Ha szerinted a megfejtés a 20, akkor gratulálunk, neked aztán sztereólátásod van a javából. Nem ezt láttad vagy egyáltalán nem sikerült kibogarásznod a képből egy számot? Ne csüggedj, hiszen számos optikai illúziós feladat vár még rád, amelyekkel gyakorolhatsz.

Mit tanultál ebből? Letesztelhetted, hogy milyen a mélységérzékelésed és a térlátásod. Megtudhattad, hogy sztereólátásod van-e. Fejlesztetted a koncentrációs képességedet, ráadásul még remekül is szórakoztál közben. Mindezt pedig pár perc leforgása alatt.

