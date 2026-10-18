Az autó, ami nagyban játszik – Mitsubishi Outlander PHEV teszt

Szerethető külső, robusztus megjelenés, bőséges helykínálat akár hét ember számára is – feltéve, ha a leghátsó két ülésre inkább a gyerkőcöket ültetjük. A Mitsubishi Outlander PHEV azonban nemcsak méreteivel igyekszik levenni minket a lábunkról.
- Hatalmas utastér, kényelmes mindennapok.
- A tekintélyes méretek ellenére is könnyed vezethetőség.
- Plug-in hibrid hajtás városi forgalomra és hosszabb utakra tervezve.
Mitsubishi Outlander PHEV teszt női szemmel
Jobb teljesítmény, nagyobb elektromos hatótáv és még több kényelem jellemzi az új generációt, amely minden eddiginél kifinomultabban hangolja össze a praktikumot a modern technológiával. Méretei ellenére nem akar többnek látszani annál, mint ami: egy jól használható, kényelmes társ a rohanós hétköznapokra és a hosszabb utakra egyaránt. Kipróbáltuk, mit tud a japán óriás, amikor már nem a mérnököket, hanem minket kell meggyőznie a való életben.
Kívül nagy, belül még nagyobbnak érződik
Manapság már szinte minden második új autót SUV-ként próbálnak eladni, ám a tekintélyes külső méretek korántsem jelentik automatikusan azt, hogy az utastérben is bőséges hely vár ránk. Az Outlander esetében viszont nincs ilyen probléma. Már az első pillanatban feltűnik, mennyire tágas a vezető környezete. Bőséges a fej- és válltér, az ülés kellően mélyre engedhető, így magasabb vezetőként sem kell a plafon alatt kuporogni. A széles utastérnek köszönhetően pedig a vezető és az első utas sem érzi úgy, hogy egy vaskos középkonzol két külön rekeszbe szorítaná őket.
A második sorban szintén bőséges a hely, így négy felnőttel hosszabb utazásra is nyugodtan el lehet indulni. Az Outlander 4719 milliméter hosszú és 1862 milliméter széles, tengelytávja pedig 2704 milliméter, tehát valóban termetes autóról beszélünk.
Kényelem felsőfokon, ahogy szeretjük
Az Outlander belsejében az is üdítő, hogy a Mitsubishi nem akarta újraértelmezni az autó műszerfalát és valami merőben újat alkotni. Modern, digitális, mégsem kell minden apróságért menük mélyén kutakodni vezetés közben. A vezető előtt 12,3 colos digitális műszeregység dolgozik, középen pedig szintén 12,3 colos érintőképernyő kapott helyet. A klímaberendezéshez szerencsére megmaradtak a fizikai kezelőszervek, és menet közben ez sokkal többet ér, mint bármilyen látványos érintőgomb. Az anyagminőség is kellemes meglepetés.
A jobb felszereltségeknél a bőrborítások, a panorámatető és a head-up display már-már prémium hangulatot teremtenek, az összeszerelés pedig masszív. Külön említést érdemel a Yamaha audiorendszer is, amely a csendes utastérben különösen jól tud érvényesülni. Az egész belső térből valamiféle nyugalom árad. Nem akar mindenáron látványos lenni, inkább arra koncentrál, hogy kényelmes és könnyen használható legyen.
302 lóerő dolgozik alattunk
Az Outlander PHEV technikája jóval izgalmasabb annál, mint amit a visszafogott külső sugall. A rendszer alapja egy 2,4 literes, négyhengeres benzinmotor, amelyhez két villanymotor társul: egy az első, egy pedig a hátsó tengelyen. A rendszerteljesítmény 225 kW, azaz 302 lóerő. Ez már tekintélyes szám, különösen egy családi SUV esetében. A több mint kéttonnás Outlander 7,9 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára.
A gyakorlatban azonban nem a gyorsulási adat a legérdekesebb. Sokkal inkább az, ahogyan az elektromos motorok azonnali nyomatéka könnyedén megmozdítja ezt a nagy karosszériát. Városban finoman és szinte hangtalanul indul, országúti előzésnél pedig határozottan megindul, amikor szükség van rá. Nem sportos akar lenni, hanem erős. És ez nagyon jól áll neki.
Akár benzin nélkül is remek partner
Az új Outlander PHEV 22,7 kWh-s akkumulátort kapott, amely a WLTP-adatok szerint akár 85 kilométeres, tisztán elektromos hatótávot tesz lehetővé. Ez már olyan távolság, amellyel sok tulajdonos a hétköznapi ingázását nagyrészt elektromosan oldhatja meg. Feltéve persze, hogy rendszeresen tölti az autót, hiszen egy plug-in hibridnek éppen ez a lényege. Ha viszont hosszabb útra indulunk, nem kell töltőállomásokat vadászni. Amikor elfogy az akkumulátorban tárolt energia, átveszi a szerepet a hibrid rendszer és a 2,4 literes benzinmotor. Az 53 literes üzemanyagtartállyal együtt a teljes hatótáv meghaladhatja a 800 kilométert.
Az Outlander hajtása ráadásul többféle módon működik. Képes tisztán elektromosan haladni, soros hibrid üzemben a benzinmotor áramot termel a villanymotorok számára, nagyobb sebességnél pedig közvetlenül is bekapcsolódhat a hajtásba. A vezetőnek ebből szerencsére nem kell sokat érzékelnie. Az elektronika eldönti, éppen melyik megoldás a legjobb.
Nem mindegy, hogyan használjuk
A plug-in hibrideknél a gyári fogyasztási adat önmagában keveset árul el a valóságról. Ha minden este töltőre tesszük az autót, és naponta 30-50 kilométert autózunk, akár hosszú ideig alig lesz szükségünk benzinre. Ha viszont lemerült akkumulátorral indulunk több száz kilométeres autópályázásra, egészen más számot fog mutatni a fedélzeti számítógép. A teszt során hosszabb, vegyes használatban 7-8 liter körüli fogyasztást tapasztaltunk. Ez önmagában nem hangzik különösebben alacsonynak, de érdemes hozzátenni, hogy egy több mint kéttonnás, 302 lóerős, összkerékhajtású SUV-ról beszélünk.
Az Outlander tehát akkor mutatja meg igazán a PHEV-rendszer előnyeit, ha valóban töltjük. Aki soha nem dugja konnektorra, annak kevés értelme van magával cipelnie egy ekkora akkumulátort.
Összkerékhajtás Mitsubishi módra
A Mitsubishi neve hosszú évtizedek óta összeforrt az összkerékhajtással, és erről az Outlander esetében sem mondtak le. Az S-AWC, vagyis Super-All Wheel Control rendszer különlegessége, hogy az első és a hátsó tengely hajtását külön villanymotor biztosítja. Nincs szükség hagyományos kardántengelyre, az elektronika pedig rendkívül gyorsan képes változtatni az első és hátsó tengely közötti erőelosztást. Hét vezetési mód közül választhatunk, amelyek között havas útra, murvára és sárra optimalizált beállítás is található. Valószínűleg kevés Outlander-tulajdonos indul majd vele komoly terepezésre, de télen, havas úton vagy egy sáros földúton már nagyon jól jöhet az összkerékhajtás biztonsága.
A komfort az egyik legerősebb oldala
Az Outlander futóműve egyértelműen a kényelmet helyezi előtérbe. Nem akar feszes, sportos SUV-nak mutatkozni, ami egy ekkora családi autónál szerintünk kifejezetten jó döntés. A rugózás kellemesen kisimítja az úthibák jelentős részét, az utastér pedig nagyobb tempónál is csendes marad. Ehhez természetesen az is hozzájárul, hogy városi használatban sokszor egyáltalán nem jár a benzinmotor.
Kanyarokban érezhető az autó mérete és tömege, de az Outlander nem is arra készült, hogy szerpentinen keressük vele a határokat. Nyugodt utazóautóként sokkal meggyőzőbb. A kormány mögötti fülekkel a regeneratív lassítás erőssége is változtatható, így megfelelő beállítással városi forgalomban viszonylag ritkán kell a fékpedálhoz nyúlni.
Összegzés:
Az Outlander nem az az autó, amely öt perc alatt akar levenni minket a lábunkról egy óriási kijelzővel vagy valamilyen látványos technológiai trükkel. Minél többet használjuk, annál inkább értékeljük azt, amit tud. Tágas, nagyon kényelmes, erős és feltűnően csendes. A 302 lóerős PHEV-rendszer könnyedén mozgatja a nagy karosszériát, az elektromos hatótáv már a hétköznapi használatban is értelmezhető, az S-AWC összkerékhajtás pedig nem pusztán egy újabb tétel az extralistán. Vannak kompromisszumai. Több mint két tonnát mozgatunk, lemerült akkumulátorral már nem várhatunk csodát a fogyasztástól, és aki nem tudja rendszeresen tölteni, az a plug-in hibrid rendszer egyik legfontosabb előnyéről mond le.
Aki viszont egy valóban tágas, kényelmes családi SUV-t keres, amely hétköznap villanyautóként is használható, hosszú úton pedig nem kell a töltőhálózathoz igazodnia, annak az Outlander PHEV érdekes alternatíva. Az 5 millió forintos jelenlegi kedvezménnyel pedig ez egy olyan autó, amely mellett már jóval nehezebb egyszerűen elsétálni.
Ha tetszett a Mitsubishi Outlander PHEV modellről szóló beszámolónk, ezt a videót is nézd meg:
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