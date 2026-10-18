Az autó, ami nagyban játszik – Mitsubishi Outlander PHEV teszt

Szerethető külső, robusztus megjelenés, bőséges helykínálat akár hét ember számára is – feltéve, ha a leghátsó két ülésre inkább a gyerkőcöket ültetjük. A Mitsubishi Outlander PHEV azonban nemcsak méreteivel igyekszik levenni minket a lábunkról.

Tekintélyes méretei ellenére a Mitsubishi Outlander PHEV meglepően könnyedén vezethető.

Forrás: Antalfi Krisztina

Hatalmas utastér, kényelmes mindennapok.

A tekintélyes méretek ellenére is könnyed vezethetőség.

Plug-in hibrid hajtás városi forgalomra és hosszabb utakra tervezve.

Mitsubishi Outlander PHEV teszt női szemmel

Jobb teljesítmény, nagyobb elektromos hatótáv és még több kényelem jellemzi az új generációt, amely minden eddiginél kifinomultabban hangolja össze a praktikumot a modern technológiával. Méretei ellenére nem akar többnek látszani annál, mint ami: egy jól használható, kényelmes társ a rohanós hétköznapokra és a hosszabb utakra egyaránt. Kipróbáltuk, mit tud a japán óriás, amikor már nem a mérnököket, hanem minket kell meggyőznie a való életben.

Kívül nagy, belül még nagyobbnak érződik

Manapság már szinte minden második új autót SUV-ként próbálnak eladni, ám a tekintélyes külső méretek korántsem jelentik automatikusan azt, hogy az utastérben is bőséges hely vár ránk. Az Outlander esetében viszont nincs ilyen probléma. Már az első pillanatban feltűnik, mennyire tágas a vezető környezete. Bőséges a fej- és válltér, az ülés kellően mélyre engedhető, így magasabb vezetőként sem kell a plafon alatt kuporogni. A széles utastérnek köszönhetően pedig a vezető és az első utas sem érzi úgy, hogy egy vaskos középkonzol két külön rekeszbe szorítaná őket.

A második sorban szintén bőséges a hely, így négy felnőttel hosszabb utazásra is nyugodtan el lehet indulni. Az Outlander 4719 milliméter hosszú és 1862 milliméter széles, tengelytávja pedig 2704 milliméter, tehát valóban termetes autóról beszélünk.

A méretei tekintélyt parancsolnak, a volán mögött mégis hamar kezes társsá válik az Outlander PHEV.

Forrás: Antalfi Krisztina

Kényelem felsőfokon, ahogy szeretjük

Az Outlander belsejében az is üdítő, hogy a Mitsubishi nem akarta újraértelmezni az autó műszerfalát és valami merőben újat alkotni. Modern, digitális, mégsem kell minden apróságért menük mélyén kutakodni vezetés közben. A vezető előtt 12,3 colos digitális műszeregység dolgozik, középen pedig szintén 12,3 colos érintőképernyő kapott helyet. A klímaberendezéshez szerencsére megmaradtak a fizikai kezelőszervek, és menet közben ez sokkal többet ér, mint bármilyen látványos érintőgomb. Az anyagminőség is kellemes meglepetés.