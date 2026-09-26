Megérkezett a család szelíd óriása: Volkswagen Tayron R-Line teszt

A Touareg leköszönésével megváltozott a német autómárka SUV-kínálatának hierarchiája. A közel 4,8 méteres Volkswagen Tayron modellre így nagyobb szerep hárul, mint azt eredetileg gondoltuk. Kipróbáltuk, mit tud R-Line kivitelben, 193 lóerős dízelmotorral és összkerékhajtással.

Az R-Line embléma látványos részletként hangsúlyozza a Volkswagen Tayron sportos karakterét.

Forrás: Antalfi Krisztina

A Volkswagen Tayron tekintélyes méreteit elegáns, áramvonalas formákkal ellensúlyozza.

Tágas utasterével és akár hét üléssel a nagyobb családok számára is praktikus választás lehet.

Az R-Line sportos részletekkel és gazdag kényelmi felszereltséggel teszi vonzóbbá az összképet.

Volkswagen Tayron R-Line teszt női szemmel

Első találkozásra a Tayron kellemes meglepetést okoz. Bár tekintélyes méretű autóról van szó, egyáltalán nem hat ormótlannak: nyúlánkabb, áramvonalasabb formája inkább egy elegáns, méretes kombit idéz, mint egy robusztus, szögletes SUV-ot. A tervezők láthatóan ügyeltek arra, hogy a praktikum mellett a megjelenésnek is jusson főszerep. Különösen látványosak az autó orrán és hátulján végigfutó fénycsíkok, valamint a világító Volkswagen-emblémák – utóbbiak most először jelennek meg a márka nem elektromos modelljén. Az összhatást hatféle, 18 és 20 col közötti könnyűfém keréktárcsa közül választva tehetjük még inkább a saját ízlésünkhöz illővé.

A Tayron ráadásul már azelőtt képes egy kis műsort rendezni nekünk, hogy beszállnánk. Az opcionális, fejlett fényszórók egyenként több mint 19 ezer LED-et rejtenek, az üdvözlő fényanimációhoz pedig hat különböző változat közül választhatunk. Így amikor az autóhoz közeledünk, szinte úgy köszönt bennünket, mintha örülne, hogy végre megérkeztünk.

Nagyobb szerepet szántak neki

Amikor a Volkswagen bemutatta a Tayront, még egyszerű volt elhelyezni a márka kínálatában. A Tiguan fölé érkezett, lényegében a korábbi Tiguan Allspace feladatát átvéve, miközben a csúcsot továbbra is a jóval drágább és műszakilag is egészen más világot képviselő Touareg jelentette.

Azóta azonban változott a helyzet. A Volkswagen 2026-ban befejezi a Touareg jelenlegi, belső égésű motorral készülő generációjának gyártását, a Final Edition rendelhetősége pedig már március végén lezárult. A Tayron ezzel nem lett egyik pillanatról a másikra Touareg-utód – már csak azért sem, mert teljesen más műszaki alapokra épül –, de a hagyományos Volkswagen SUV-k között mégis sokkal fontosabb szereplővé vált.

Méretben megvan hozzá a tekintélye. 4792 milliméteres hosszával mindössze néhány centiméter választja el az ötméteres kategóriától, tengelytávja 2791 milliméter. Nem egy Tiguan, amelynek kicsit megnyújtották a hátulját, hanem valóban nagy családi SUV. És ezt élőben sokkal inkább érezni, mint a fényképeken.