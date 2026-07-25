Peugeot E-5008 teszt: az elektromos szépség, amely mosolyt csal az arcunkra

Volt idő, amikor egy hétüléses családi autótól leginkább azt vártuk el, hogy kényelmes legyen, rengeteg csomagot nyeljen el, és gond nélkül elvigye a családot a jól megérdemelt nyaralásra. A vezetési élmény ilyenkor többnyire háttérbe szorult. A Peugeot azonban úgy gondolja, hogy a praktikum és az élvezet igenis megfér egymás mellett. Az új Peugeot E-5008 Dual Motor GT tágas utasteret, összkerékhajtást és 325 lóerős elektromos teljesítményt kínál, miközben vezetés közben is képes mosolyt csalni az arcunkra. De vajon tényleg ennyire jó, vagy csak elsőre tűnik annak? Merész vállalásnak tűnik, de már a számok alapján is látszik, hogy a franciák nem egy újabb villanyautót szerettek volna piacra dobni, hanem a kategória egyik legizgalmasabb szereplőjét.

Peugeot E-5008: karakteres részletek és prémium megjelenés egyetlen részleten.

Forrás: Antalfi Krisztina

Megmutatjuk, a Peugeot E-5008 miben emelkedik ki a kategória legjobbjai közül.

Hét üléssel és összkerékhajtással a nagycsaládok igényeit is kiszolgálja.

Prémium hangulatú utastere és kifinomult futása az első kilométerektől lenyűgöző.

Peugeot E-5008: ismerős forma, modernebb részletekkel

A 4791 milliméter hosszú, 1895 milliméter széles és 1694 milliméter magas E-5008 első pillantásra is tekintélyt parancsoló jelenség. A 2901 milliméteres tengelytáv nemcsak az arányoknak tesz jót, hanem az utastér méretén is érezhető. A Peugeot új formanyelve jól áll az autónak: a keret nélküli első rész, a három karmot idéző LED-es nappali menetfény és a Matrix LED-fényszórók modern, mégis könnyen felismerhető megjelenést kölcsönöznek neki. A GT kivitel fekete tetővel, fényes fekete külső részletekkel és 20 colos könnyűfém keréktárcsákkal teszi még látványosabbá az összképet. Bár közel ötméteres autóról beszélünk, oldalról nézve nem hat nehézkesnek, a feszes vonalak és a rövid túlnyúlások inkább dinamikus karaktert sugallnak.

Külcsín: kijelzőkből nincs hiány

Az utastérben a Peugeot legújabb Panoramic i-Cockpit műszerfala fogadja az utasokat. A GT változatban egy 21 colos, ívelt panorámakijelző húzódik végig a vezető előtt, amely egyetlen egységben jeleníti meg a digitális műszeregységet és a központi infotainment rendszert. A grafika látványos, a rendszer gyors, a vezeték nélküli Apple CarPlay és Android Auto pedig ma már alapelvárásnak számít.