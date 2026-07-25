Peugeot E-5008 teszt: az elektromos szépség, amely mosolyt csal az arcunkra

Volt idő, amikor egy hétüléses családi autótól leginkább azt vártuk el, hogy kényelmes legyen, rengeteg csomagot nyeljen el, és gond nélkül elvigye a családot a jól megérdemelt nyaralásra. A vezetési élmény ilyenkor többnyire háttérbe szorult. A Peugeot azonban úgy gondolja, hogy a praktikum és az élvezet igenis megfér egymás mellett. Az új Peugeot E-5008 Dual Motor GT tágas utasteret, összkerékhajtást és 325 lóerős elektromos teljesítményt kínál, miközben vezetés közben is képes mosolyt csalni az arcunkra. De vajon tényleg ennyire jó, vagy csak elsőre tűnik annak? Merész vállalásnak tűnik, de már a számok alapján is látszik, hogy a franciák nem egy újabb villanyautót szerettek volna piacra dobni, hanem a kategória egyik legizgalmasabb szereplőjét.
- Megmutatjuk, a Peugeot E-5008 miben emelkedik ki a kategória legjobbjai közül.
- Hét üléssel és összkerékhajtással a nagycsaládok igényeit is kiszolgálja.
- Prémium hangulatú utastere és kifinomult futása az első kilométerektől lenyűgöző.
Peugeot E-5008: ismerős forma, modernebb részletekkel
A 4791 milliméter hosszú, 1895 milliméter széles és 1694 milliméter magas E-5008 első pillantásra is tekintélyt parancsoló jelenség. A 2901 milliméteres tengelytáv nemcsak az arányoknak tesz jót, hanem az utastér méretén is érezhető. A Peugeot új formanyelve jól áll az autónak: a keret nélküli első rész, a három karmot idéző LED-es nappali menetfény és a Matrix LED-fényszórók modern, mégis könnyen felismerhető megjelenést kölcsönöznek neki. A GT kivitel fekete tetővel, fényes fekete külső részletekkel és 20 colos könnyűfém keréktárcsákkal teszi még látványosabbá az összképet. Bár közel ötméteres autóról beszélünk, oldalról nézve nem hat nehézkesnek, a feszes vonalak és a rövid túlnyúlások inkább dinamikus karaktert sugallnak.
Külcsín: kijelzőkből nincs hiány
Az utastérben a Peugeot legújabb Panoramic i-Cockpit műszerfala fogadja az utasokat. A GT változatban egy 21 colos, ívelt panorámakijelző húzódik végig a vezető előtt, amely egyetlen egységben jeleníti meg a digitális műszeregységet és a központi infotainment rendszert. A grafika látványos, a rendszer gyors, a vezeték nélküli Apple CarPlay és Android Auto pedig ma már alapelvárásnak számít.
A kijelző alatt kaptak helyet a Peugeot programozható i-Toggle érintőgombjai, amelyekkel a leggyakrabban használt funkciók gyorsan elérhetők. A GT felszereltséghez emellett elektromosan állítható és fűthető első ülések, fűthető kormánykerék, vezeték nélküli telefontöltő, elektromos csomagtérajtó, háromzónás klímaberendezés és hangulatvilágítás is tartozik. Az anyaghasználat sokat fejlődött az előző generációhoz képest.
A puha felületek, az Alcantara betétek és az igényes illesztések alapján az E-5008 egyértelműen a prémium mezőny felé kacsintgat.
Belbecs: hét ülés kompromisszumok nélkül
A hosszú tengelytávnak köszönhetően a második üléssorban bőséges a lábtér, a harmadik sor pedig nem csupán alkalmi szükségmegoldás. Gyermekek számára hosszabb utakra is megfelelő, rövidebb távon pedig felnőttek is használhatják. Ötüléses kialakításban a csomagtér 748 literes, lehajtott hátsó ülésekkel pedig közel két köbméteres rakodótér áll rendelkezésre, ami egy családi nyaralás során óriási előnyt jelent.
Két villanymotor, 325 lóerő
A Dual Motor GT legfontosabb újdonsága természetesen a hajtáslánc. Az első tengelyen egy 213 lóerős, a hátsón egy 112 lóerős villanymotor dolgozik, amelyek együtt 325 lóerős rendszerteljesítményt és 511 Nm nyomatékot biztosítanak. A hajtás intelligensen osztja el az erőt a két tengely között, így nemcsak a gyorsulás, hanem a tapadás is sokat javul. A gyári adatok szerint a 0–100 km/órás sprint 6 másodperc körüli időt vesz igénybe, ami egy ekkora, hétüléses SUV esetében figyelemre méltó eredmény. A végsebességet elektronikusan 180 km/órában korlátozták.
Akkumulátor és hatótáv
Az E-5008 Dual Motor GT 73 kWh nettó kapacitású lítium-ion akkumulátort kapott. A Peugeot hivatalos WLTP-adatai szerint egyetlen feltöltéssel akár 502 kilométer is megtehető, ami a kategóriában versenyképes érték. Városi használat során ennél kedvezőbb eredmény is elérhető, autópályán természetesen a nagyobb tempó csökkenti a hatótávot. DC-villámtöltőn legfeljebb 160 kW teljesítménnyel tölthető, így megfelelő töltőoszlop mellett 20-ról 80 százalékra nagyjából fél óra alatt visszatölthető az akkumulátor. Otthoni vagy munkahelyi töltéshez 11 kW-os fedélzeti AC-töltő áll rendelkezésre.
Mi tetszett az autóban?
Az E-5008 Dual Motor GT legnagyobb erőssége, hogy nem kizárólag a család igényeire koncentrál. A tágas utastér, a hétüléses kialakítás és a nagy csomagtartó mellett olyan technikai tartalmat kínál, amely a vezetőt sem hagyja hidegen. A modern Panoramic i-Cockpit, az igényes utastér és a kétmotoros összkerékhajtás együtt olyan csomagot alkot, amely könnyedén kiemeli a modellt a hétüléses elektromos SUV-k mezőnyéből.
Mi nem tetszett az autóban?
A rengeteg technológia ára természetesen a nagyobb tömeg, amely a fizikát nem tudja meghazudtolni. A Peugeot sajátos i-Cockpit kialakítása továbbra is megszokást igényel, különösen azoknak, akik most ülnek először a márka modelljébe. A harmadik üléssor pedig – bár kategóriájában jól használható – hosszabb utakon továbbra is inkább gyermekek számára ideális.
Összességében:
Az új Peugeot E-5008 Dual Motor GT nem egyszerűen a modell legerősebb változata, hanem egyértelmű jelzés arra, hogy a Peugeot komolyan gondolja az elektromos átállást. Modern technika, gazdagon felszerelt utastér, hét teljes értékű ülés és összkerékhajtású, 325 lóerős hajtáslánc – mindez egyetlen autóban. Azok számára, akik nagy családi SUV-t keresnek, de nem szeretnének lemondani a korszerű technikáról és a dinamizmusról sem, az E-5008 Dual Motor GT az egyik legérdekesebb új szereplő lehet a kategóriában.
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