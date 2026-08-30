Audi Q5 Sportback e-hybrid teszt – Elegáns, lenyűgöző, de nem hibátlan

A 299 lóerős plug-in hibrid hajtás egyszerre erős és meglepően takarékos, az autópályán pedig igazán elemében van. A legújabb Audi Q5 Sportback e-hybrid élvezetesen vezethető, és sokoldalúbb, mint kupé-SUV riválisai. A tökéletességhez ugyan hiányzik még néhány apró részlet, de az összkép olyan meggyőző, hogy ezeket könnyű megbocsátani neki.
- Erőteljes motorok: a dinamikus hajtás minden helyzetben magabiztos teljesítményt kínál.
- Összetett kezelés: a rengeteg funkció miatt a kezelőrendszer megszokása némi időt és türelmet igényel.
- Kényelmes utazás: az opcionális légrugózás még hosszabb utakon is igazán komfortossá teszi az utazást.
Audi Q5 Sportback e-hybrid teszt: tudja, hogyan hívja fel magára a figyelmet
Az Audi Q5 régóta a márka egyik meghatározó középkategóriás SUV-ja, a Sportback azonban tesz még egy lapáttal a megjelenésre. A klasszikus SUV-forma helyett dinamikusabb, kupés tetővonalat kapunk, amely oldalról különösen jól áll az autónak. Nem hivalkodó, mégis van jelenléte, és azok közé az autók közé tartozik, amelyek mellett nem könnyű úgy elmenni, hogy ne nézzünk vissza rájuk.
A tesztautó 20 colos kerekei tovább erősítették ezt a hatást. Elsőre joggal gondolhatnánk, hogy ekkora kerékmérettel a komfort látja majd kárát a látványnak, de kellemesen csalódtunk. A Q5 a nagy felnik ellenére is kifejezetten kényelmes maradt, az úthibákat kulturáltan kezelte, hosszabb távon sem vált fárasztóvá.
Sötétedés után pedig újabb előadás kezdődik. Elöl a mátrix LED fényszórók gondoskodnak a kiváló megvilágításról, hátul pedig az opcionális digitális OLED lámpák vonzzák a tekintetet. Nyitáskor és záráskor látványos fényjátékkal köszöntik, illetve búcsúztatják a vezetőt. Persze mondhatjuk, hogy mindez csak látványelem, de egy prémiumautónál pontosan az ilyen apró részletek képesek hozzáadni valami pluszt a mindennapi használathoz.
Belső elrendezés, illeszkedés és kidolgozás
Ha kívülről sikerült levennie minket a lábunkról, a Q5 Sportback belseje sem rontja el az első benyomást. A digitális világ itt már nem egyszerűen kiegészíti az utasteret, hanem annak meghatározó elemévé válik.
A kijelzők gyönyörűek. Képük éles, a színek mélyek és teltek, a grafika pedig modern és látványos. Sötétben ehhez társul az extra hangulatvilágítás, amely egészen más atmoszférát teremt az autóban. Este, egy hosszú autópályás szakaszon különösen jól működik együtt a digitális műszerfal, a központi kijelző és a belső fények világa. Az S-sportülések szintén megérdemlik a dicséretet. Jól tartják a testet, mégsem kényelmetlenül feszesek, és hosszú távon is bizonyítottak. Több száz kilométer után sem éreztük azt, hogy az ülés miatt jólesne végre kiszállni az autóból.
A vezetőülés kényelmes, megfelelő oldaltartást ad, magas pozíciójából pedig remekül belátható az út. A kormány és a pedálok elhelyezése is ergonomikus, bár alacsonyra állított kormánynál a karima részben kitakarhatja a digitális műszeregység felső sarkait. A kilátásra sem lehet panasz: a keskeny első tetőoszlopok megkönnyítik a tájékozódást a kereszteződésekben, a nagy oldalablakok pedig jobb hátralátást biztosítanak. A kupés tetővonal ellenére a hátsó szélvédő sem túl kicsi, így a belső visszapillantó tükörből is jól átlátható a mögöttünk lévő forgalom.
299 lóerő, amely nem akar folyamatosan bizonyítani
A tesztelt Q5 Sportback e-hybrid quattro a 220 kW-os, vagyis 299 lóerős változat volt. A rendszer alapját egy kétliteres, négyhengeres TFSI benzinmotor adja, amelyhez elektromotor társul. A rendszerteljesítmény 299 lóerő, a maximális rendszernyomaték 450 Nm, az erő pedig hétfokozatú S tronic váltón keresztül jut a quattro összkerékhajtáshoz.
A számoknál azonban sokkal fontosabb, ahogyan mindez az úton működik. A Q5 nem próbál minden egyes gázadásnál sportautónak látszani. Egyszerűen mindig van benne elegendő erő. Ha gyorsítani kell, megteszi, ha előzéshez van szükség tartalékra, ott van, és a komolyabb emelkedők sem hozzák zavarba.
Persze a gázpedállal érdemes finoman bánni, a mindennapokban azonban jóval érezhetőbb a hibrid rásegítés, mint sok más mild hibridnél: akár hangtalanul araszolunk a dugóban, akár szinte nesztelenül tolatunk be egy parkolóhelyre.
Négy felnőttel és csomagokkal, nagyobb hegyi szakaszokon is könnyedén mozgott, és közben a fogyasztása sem szállt el. A nehezebb hegyvidéki útvonalakon 7–8 liter körüli értékeket tapasztaltunk, ami egy ekkora, közel 300 lóerős, összkerékhajtású plug-in hibrid SUV-tól kifejezetten kellemes eredmény.
Autópályán van igazán elemében
Ha egyetlen környezetet kellene választani, ahol a Q5 Sportback e-hybrid a leginkább meggyőző, az egyértelműen az autópálya lenne. Nagyobb sebességnél elképesztően nyugodt. Stabilan fekszik az úton, nem válik idegessé, nem igényel állandó korrigálást, a teljesítménytartalék pedig szinte mindig több annál, mint amire szükségünk van.
Pontosan ez az a fajta magabiztosság, amely miatt egy hosszú utazás végén sokkal kevésbé érezzük magunkat fáradtnak. A Q5 nem akar folyamatosan szórakoztatni vagy bizonyítani. Csendesen, kényelmesen és nagy sebességnél is rendíthetetlenül teszi a dolgát.
Az esti autópályázás különösen emlékezetes. A mátrix fényszórók kiválóan világítják meg az utat, bent a hangulatvilágítás és a gyönyörű kijelzők teremtenek kellemes környezetet, az S-ülések pedig hosszú órák után is kényelmesek. Ilyenkor áll össze igazán az Audi által kínált prémium utazási élmény.
Van azonban egy kis probléma vele
Kívülről a Q5 Sportback tekintélyes autónak tűnik, hiszen 4,72 méter körüli hosszúságával egyáltalán nem nevezhető kicsinek. Ehhez képest négy felnőttel utazva meglepően hamar előjönnek a helykínálat korlátai.
Nem arról van szó, hogy hátul ne lehetne elférni. Lehet, viszonylag kényelmesen. De egy ilyen méretű és kategóriájú autótól egyszerűen nagyvonalúbb térérzetet várnánk. A Sportback kupésabb tetővonala természetesen eleve kompromisszumot jelent, amit különösen akkor érzünk meg, amikor négy felnőtt indul hosszabb útra. Az igazi fejtörést azonban a csomagok okozzák.
433 liter: itt kér kompromisszumot a hibrid technika
A Q5 Sportback e-hybrid csomagtartója alaphelyzetben 433 literes. Ez papíron nem tűnik tragikusan kevésnek, a gyakorlat azonban egészen más történet. Négy felnőtt többnapos poggyászánál nagyon hamar kiderül, hogy minden centiméterre szükség van. A plug-in hibrid rendszer komponenseinek helyigénye és a Sportback kialakítása együtt azt eredményezi, hogy egy kívülről ekkorának látszó SUV-tól nagyobb csomagteret várnánk.
Ez számunkra a Q5 Sportback egyik legnagyobb kompromisszuma. Két ember számára bőséges, egy kisebb családnak is jól használható lehet, de négy felnőtt hosszabb nyaralásánál már komolyabb pakolási stratégiára lesz szükség.
Közel 100 kilométer villanyból
A plug-in hibrid rendszer ugyanakkor rengeteget fejlődött. Az új generáció 25,9 kWh bruttó, 20,7 kWh nettó kapacitású nagyfeszültségű akkumulátort használ, amely az Audi adatai szerint akár 100 kilométer körüli tisztán elektromos hatótávot is lehetővé tesz. Ez már az a nagyságrend, amellyel sok tulajdonos a hétköznapi ingázást akár benzinmotor nélkül is megoldhatja, feltéve természetesen, hogy rendszeresen tölti az autót. Az AC-töltés legfeljebb 11 kW-tal történhet, ideális körülmények között egy teljes töltés nagyjából két és fél órát vesz igénybe.
A rendszer egyik nagy előnye, hogy menet közben kevés figyelmet követel. A benzin- és elektromotor együttműködése természetes, az átmenetek kulturáltak, és alapvetően nem azzal foglalkozunk vezetés közben, hogy éppen melyik motor dolgozik.
Pontosan így kellene működnie egy jó plug-in hibridnek.
Amikor az elektronika közbeszól
A tesztautó sajnos nem úszta meg hibák nélkül a nálunk töltött időt.
Több alkalommal, látszólag minden különösebb előzmény nélkül jelentek meg különböző hibaüzenetek. Egyszer a hibrid rendszer figyelmeztetett problémára, máskor a légkondicionáló nem működött megfelelően. Utóbbi nyári melegben és hosszabb utazás során már jóval több egyszerű bosszúságnál. Volt olyan eset, amikor a klíma egyszerűen nem hűtött, majd az autó újraindítása után ismét működésbe lépett.
A hibrid rendszer hibaüzenete szerencsére nem járt érzékelhető menetproblémával: az autó továbbra is megfelelően működött, ereje nem tűnt el, vezethetősége nem változott meg. Fontos azonban leszögezni: egy tesztautó tapasztalatai alapján nem lehet egy teljes modell megbízhatóságáról ítéletet mondani. A nálunk járt példány viselkedését viszont nem lenne korrekt elhallgatni. Különösen azért, mert ebben az ár- és presztízskategóriában joggal várjuk el, hogy az elektronika ugyanolyan megbízhatóan tegye a dolgát, mint maga az autó.
Nem tökéletes, de könnyű megszeretni
Talán ez az Audi Q5 Sportback e-hybrid legérdekesebb tulajdonsága. Tud bosszantani. Négy felnőtt számára kevésbé tágas, mint amire a külső méretei alapján számítanánk, a 433 literes csomagtartó hosszabb utazásnál hamar megtelik, a tesztautónál pedig az elektronikai hibaüzenetek sem erősítették a prémium minőségbe vetett feltétlen bizalmunkat. Aztán beülünk, elindulunk vele, és ezekből jó néhány dolgot hajlamosak vagyunk megbocsátani. Mert vezetni egyszerűen nagyon jó.
Kényelmes, stabil, erős, a nagy teljesítményéhez képest takarékos, autópályán pedig pontosan azt a rendíthetetlen nyugalmat nyújtja, amit egy ilyen kategóriájú Auditól várunk. Ehhez jön a gyönyörű utastér, a mély színekben pompázó kijelzők, az esti hangulatvilágítás, a kiváló S-ülések, a mátrix fényszórók és az OLED hátsó lámpák fényjátéka.
Összességében:
Az Audi Q5 Sportback e-hybrid végül nem azért marad emlékezetes, mert 299 lóerős, mert akár 100 kilométert képes elektromosan megtenni, vagy mert quattro hajtás dolgozik alatta. Hanem azért, mert amikor egy hosszú út után kiszállunk belőle, bezárjuk, végignézzük a hátsó OLED lámpák búcsúzó fényjátékát, majd elindulunk… de még egyszer visszanézünk rá, mert ez Audi.
Ha tetszett az Audi Q5 Sportback e-hybridről szóló beszámolónk, ezt a videót is nézd meg:
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