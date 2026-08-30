Audi Q5 Sportback e-hybrid teszt – Elegáns, lenyűgöző, de nem hibátlan

A 299 lóerős plug-in hibrid hajtás egyszerre erős és meglepően takarékos, az autópályán pedig igazán elemében van. A legújabb Audi Q5 Sportback e-hybrid élvezetesen vezethető, és sokoldalúbb, mint kupé-SUV riválisai. A tökéletességhez ugyan hiányzik még néhány apró részlet, de az összkép olyan meggyőző, hogy ezeket könnyű megbocsátani neki.

Az Audi Q5 Sportback e-hybrid karakteres frontrésze és kupés sziluettje naplementében még látványosabb.

Forrás: Antalfi Krisztina

Erőteljes motorok: a dinamikus hajtás minden helyzetben magabiztos teljesítményt kínál.

a dinamikus hajtás minden helyzetben magabiztos teljesítményt kínál. Összetett kezelés: a rengeteg funkció miatt a kezelőrendszer megszokása némi időt és türelmet igényel.

a rengeteg funkció miatt a kezelőrendszer megszokása némi időt és türelmet igényel. Kényelmes utazás: az opcionális légrugózás még hosszabb utakon is igazán komfortossá teszi az utazást.

Audi Q5 Sportback e-hybrid teszt: tudja, hogyan hívja fel magára a figyelmet

Az Audi Q5 régóta a márka egyik meghatározó középkategóriás SUV-ja, a Sportback azonban tesz még egy lapáttal a megjelenésre. A klasszikus SUV-forma helyett dinamikusabb, kupés tetővonalat kapunk, amely oldalról különösen jól áll az autónak. Nem hivalkodó, mégis van jelenléte, és azok közé az autók közé tartozik, amelyek mellett nem könnyű úgy elmenni, hogy ne nézzünk vissza rájuk.

A tesztautó 20 colos kerekei tovább erősítették ezt a hatást. Elsőre joggal gondolhatnánk, hogy ekkora kerékmérettel a komfort látja majd kárát a látványnak, de kellemesen csalódtunk. A Q5 a nagy felnik ellenére is kifejezetten kényelmes maradt, az úthibákat kulturáltan kezelte, hosszabb távon sem vált fárasztóvá.

Sötétedés után pedig újabb előadás kezdődik. Elöl a mátrix LED fényszórók gondoskodnak a kiváló megvilágításról, hátul pedig az opcionális digitális OLED lámpák vonzzák a tekintetet. Nyitáskor és záráskor látványos fényjátékkal köszöntik, illetve búcsúztatják a vezetőt. Persze mondhatjuk, hogy mindez csak látványelem, de egy prémiumautónál pontosan az ilyen apró részletek képesek hozzáadni valami pluszt a mindennapi használathoz.

Belső elrendezés, illeszkedés és kidolgozás

Ha kívülről sikerült levennie minket a lábunkról, a Q5 Sportback belseje sem rontja el az első benyomást. A digitális világ itt már nem egyszerűen kiegészíti az utasteret, hanem annak meghatározó elemévé válik.