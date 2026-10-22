Optikai illúzió: csak minden tizedik ember találja meg a rejtett számot 21 másodperc alatt

Az optikai illúziók könnyen becsapják a szemet, az agy folyamatosan mintákat, formákat és kontrasztokat próbál felismerni, közben pedig a korábbi tapasztalataink alapján egészíti ki a látottakat. Ebben a feladványban a szám úgy simul bele az ismétlődő geometriai mintába, hogy első pillantásra észrevehetetlen.

Optikai illúzió: megtalálod a számot 21 másodperc alatt

Forrás: jagranjosch.com

Ha nem találod, próbálj egy kicsit távolabb lépni a képernyőtől, vagy lazítsd el a tekintetedet. Segíthet az is, ha lassan végignézed a képet balról jobbra, majd visszafelé is. Hol törik meg kissé a cikkcakkos minta.

Az optikai illúzió megoldása:

A megoldás az 5-ös szám.

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