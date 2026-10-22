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IQ-teszt

Optikai illúzió: csak minden tizedik ember találja meg a rejtett számot 21 másodperc alatt

IQ-teszt optikai csalódás fejtörő
Life.hu
2026.10.22.
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A fekete-fehér cikkcakkos képen egy szám is rejtőzik. A feladat egyszerűnek tűnik: 21 másodperc alatt kell megtalálni. Rajtad kifog ez az optikai illúzió?

Az optikai illúziók könnyen becsapják a szemet, az agy folyamatosan mintákat, formákat és kontrasztokat próbál felismerni, közben pedig a korábbi tapasztalataink alapján egészíti ki a látottakat. Ebben a feladványban a szám úgy simul bele az ismétlődő geometriai mintába, hogy első pillantásra észrevehetetlen.

Optikai illúzió: megtalálod a számot 21 másodperc alatt
Optikai illúzió: megtalálod a számot 21 másodperc alatt
Forrás: jagranjosch.com

Ha nem találod, próbálj egy kicsit távolabb lépni a képernyőtől, vagy lazítsd el a tekintetedet. Segíthet az is, ha lassan végignézed a képet balról jobbra, majd visszafelé is. Hol törik meg kissé a cikkcakkos minta.

Az optikai illúzió megoldása:

A megoldás az 5-ös szám.

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Megtalálod a rejett gombot? Ha a felső 1%-ba tartozol, ki tudod szúrni 20 másodperc alatt

Egy apró részletet kell megtalálnod ezen a mozgalmas képen, ráadásul nincs is rá sok időd. Mindössze 20 másodpercet kaptál ebben az IQ-tesztben, hogy megtaláld a rejtett gombot. Ha sikerül, akkor a felső 1%-ba tartozol.

 

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