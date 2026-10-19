Megtévesztő IQ-teszt: két szám bújt el a 80-asok között, megtalálod 11 másodperc alatt?

Szereted azokat a fejtörőket, amelyeknél nem elég csak nézni, valóban látni is kell? Akkor ez az IQ-teszt neked való! A képen rengeteg 80-as szám sorakozik egymás mellett, ám két helyen valami nem stimmel. A feladat egyszerű: találd meg a két kakukktojást, mielőtt lejár a 11 másodperc!

IQ-teszt: megtalálod a két rejtett számot?

Forrás: jagranjosh/TOI

Képes IQ-teszt: megtalálod a két rejtett számot?

Az optikai illúziók egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy képesek becsapni az agyunkat. Miközben a szemünk érzékeli a formákat és a mintázatokat, az agyunk megpróbálja értelmezni a látottakat. Csakhogy a sok hasonló részlet között könnyen elsiklik a figyelmünk egy-egy apró eltérés felett.

Pontosan erre épül ez a képes IQ-teszt is.

A képen szinte mindenhol a 80-as számot láthatod, de a sorok között két másik szám is megbújik. Elsőre talán fel sem tűnik a különbség, különösen akkor, ha gyorsan próbálod végigpásztázni az ábrát.

A kihívás a következő: mindössze 11 másodperced van arra, hogy mindkét rejtett számot megtaláld.

Indítsd el a stoppert, és figyeld meg alaposan a képet! Ne feledd, a megoldás végig ott van a szemed előtt.

Az IQ-teszt megoldása: itt bújt el a két szám

Ha még mindig keresed a megoldást, ne csüggedj! Az ismétlődő mintázatok könnyen megtéveszthetik az agyunkat, hiszen hajlamosak vagyunk automatikusan egyformának érzékelni a hasonló elemeket.

Adj magadnak még egy esélyt, ezúttal időkorlát nélkül! Próbáld meg soronként átvizsgálni a képet, hátha így könnyebben előkerül a rejtett szám. Ha már többször is végignézted a képet, de nem sikerült megtalálnod a kakukktojásokat, eláruljuk, hol érdemes keresned őket.

Az első eltérő számot az utolsó sor harmadik oszlopában találod: ez az 50-es.

A második kakukktojás a negyedik sor utolsó oszlopában rejtőzik, itt a 60-as szám bújt meg a 80-asok között.

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