Melltartó fehér póló alá: ilyen színűt válassz, hogy ne látsszon át

A skóciai Inverness városában él Katie, aki maga is küzd a nagymellűek problémáival, ami a melltartóválasztást illeti. A fiatal divattanácsadó nemrég a BBC The Socialon osztotta meg tippjeit arról, milyen melltartó típust válasszanak azok a lányok, akik hozzá hasonlóan nem éppen a 70/A melltartó méretet veszik le a fehérneműboltok polcairól.

Videójában beszélt a pént nélküli melltartókról, és a nyakbaakasztható típusokról is, majd elmondta, számára is meglepő felfedezés volt, hogy a fehér póló alá nem a fehér színű melltartó a legjobb választás, sőt egyáltalán nem az a legmegfelelőbb, ha azt szeretnénk, hogy ne látszódjon át. Helyette a piros színt javasolja, bármilyen hihetetlenül is hangzik, állítja, hogy ez az árnyalat egyáltalán nem üt át a fehér textilen.