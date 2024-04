A balettsportcipő lesz az új őrület: kecsesek, rugalmasak és strapabíróak

Idén ismét divatba jönnek a balettcipők, de egy újragondolt változatuk: sportosabbak és strapabíróbbak, de megmaradt az eredeti formára jellemző rugalmasságuk és persze a kecsességük is. Először Simone Rocha tervező kollekciójában jelent meg ez a dizájn, de mostanra más márkák is elkezdték piacra dobni a saját tervezésű balettsportcipőiket. Egyes darabokat fűző helyett az eredeti tánccipőre jellemző masnival kell megkötni, de vannak fűző nélküli, vékony pántokkalm vagy csatokkal rendelekzők is.

Forrás: lyst/ Kiko Kostadinov