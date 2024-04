Megbetegíthet bennünket egy ruha? Eláruljuk, hogyan

Mivel ezek a nadrágok a derekunknál, csípőnknél is nagyon szorosak, ülés közben felnyomják a szerveket a gyomor és a tüdő irányába, ami refluxhoz, és nehézlégzéshez vezet. Ráadásul a csípőnadrágok nem védik a vesét hűvös időben, ami könnyen felfázást, vesemedence-gyulladást eredményezhet. Férfiak esetében is rossz választás a szűk nadrág, mint ahogy a szoros alsó is, hiszen az akár komoly herebetegségeket is okozhat. Mindemellett a mellkason szoros ruhadarabok felületes, szaporább légzést váltanak ki, ami súlyosabb esetben szorongáshoz és pánikrohamhoz vezethet.

Lábujjközötti papucsok

A vietnami papucsnak túlságosan vékony a talpa, nem védi a lábunkat, ezért könnyebben elkapunk különböző gombás és bakteriális fertőzéseket, ráadásul a por, kosz is könnyen bejut a lábujjak közé, így fokozva a fertőzés kialakulásának esélyét. A napfénytől sem védi a lábfej érzékeny bőrét, ami könnyen leég, kiszárad, így akár ekcéma is kialakulhat.

A túl vékony, egyenes talp pedig rossz testtartást eredményez, ami derékfájást, gerincproblémákat okozhat.

Ezt a fajta lábbelit inkább csak a strandon viseljük, ahol fontos, hogy hamar ki tudjunk belőle ugrani, ha szeretnénk megmártózni a vízben.

Nem megfelelő melltartók

Ha melltartót vásárolunk, érdemes ezt olyan boltban tennünk, ahol szakértő eladó segít a tökéletes méret, fazon és nem utolsó sorban anyag kiválasztásában.

Ha túl vékony a pántja, akkor bevág a vállunknál, ami tartós hátfájdalomhoz vezet, ha túl szoros, akkor gyulladásos csomók alakulhatnak ki a melleinkben, ha túl nagy, akkor pedig görnyedünk benne, nem csökkenti a hátunkra nehezedő terhet, ami szintén hátfájást okoz.

Próbáljunk olyat választani, amiben nincs drótmerevítés, mert az nem csak kényelmetlen, de nagyon egészségtelen is, mivel folyamatos nyomást gyakorol a bordákra. Anyagát tekintve, fontos, hogy jól szellőző, bőrbarát legyen, így elkerülhetjük a bőrgomba kialakulását, és azt is, hogy a különböző műanyagok bőrirritációt okozzanak.

Forrás: Shutterstock

Tangabugyik

A tanga olyan, mintha nem hordanánk bugyit, sőt, még rosszabb. Nemcsak, hogy nem védi a kórokozóktól a nemi szervünket, de mivel könnyen elcsúszik, bevághat, kidörzsölheti a bőrünket, az apró hámsérülések pedig kedvezőbb körülményeket biztosítanak a baktériumok, gombák, vírusok elszaporodásának. Válasszunk inkább olyan alsóneműt, ami tökéletesen illeszkedik a testünkhöz, nem túl szoros, nem túl laza, és anyagát tekintve pamut legyen, semmiképp se műszálas.

Fürdőruhák

A fürdőruha szükséges ruhadarab, ám fontos, hogy megfelelően hordjuk. Ha kijövünk a vízből, cseréljük át szárazra, mert a pangó nedvesség kiváló táptalaj a különböző fertőzéseknek.

Leggingsek

A szoros, testre feszülő nadrág nagyon csinos, talán épp ez az oka, hogy egyre többen viseljük más edzésekre, vagy akár hétköznapokon is. Pedig jógához és más sporttevékenységhez is sokkal egészségesebb, és még kényelmesebb is, ha laza, nem tapadós, légáteresztő, nedvszívó anyagból készült darabot választunk.

A szoros nadrág és felső nem csak a mozgásunkat korlátozza, de elszorítja a vérkeringést, a bőrünk befülled, pattanásos, esetleg gombás lesz, de a szőrtüszők is könnyebben begyulladnak.

Testhőmérsékletünk és pulzusunk is jelentősen megemelkedhet, ez pedig növeli a szívroham kockázatát.

Fekete ruhadarabok

Nem is gondolnánk, de a fekete festékanyag a legkárosabb, nemcsak a hajunkra, de bizony a bőrünkre is. Nem tapad meg olyan jól sem a haj szerkezetén, sem a különböző textileken, mint más színek, ezért

könnyebben elengedi magát, így bejut a bőrünk pórusaiba, ami gyulladást, ekcémát vagy akár allergiás reakciót is kiválthat.

Ha mégis vásárolunk egy-egy fekete ruhát, akkor mindenképpen mossuk ki alaposan az első viselés előtt.

Overálok

Azt gondolhatnánk, hogy a kezeslábas igazán kényelmes viselet, biztosan egészséges is. Ezzel a fazonnal csak az a baj, hogy százszor meggondoljuk, hogy elmenjünk-e mosdóba, mivel bonyolult le-fel venni, ezért inkább visszatartjuk, sőt kevesebbet is iszunk, hogy minél ritkábban kelljen felkeresnünk a mellékhelyiséget. Pedig az emésztésünknek, a szerveinknek, a vesénk tisztításához szükséges lenne, hogy megfelelő mennyiségű vizet igyunk - írja a Fanny magazin.