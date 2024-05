Reese Witherspoon csipkeruhája lesz a nyár slágere - Mutatjuk, hol szerezheted be!

Reese Witherspoon mindig stílusos. A 48 éves színésznőn egyáltalán nem látszik a kor: ugyanazzal a kislányos mosollyal ajándékozza meg rajongóit évtizedek óta, és karcsú alakja sem változott. Nem véletlen, hogy a stílusát is sokan követik, hiszen a fiatal lányok és középkorú nők számára egyaránt példakép lehet.

30 milliós követőtábora van

Az Oscar- és Golden Globe-díjas színésznő Doktor Szösziként vált világszerte ismertté, de később komolyabb alkotásokban is megmutatta színészi tehetségét, majd producerként is sikeres lett. Most azonban visszatért az alapokhoz: jelenleg a Doktor Szöszi világában játszódó spinoff sorozaton dolgozik, a háttérből vezeti a projektet a Hello Sunshine nevű produkciós cégén keresztül. Reese Witherspoon a közösségi médiában is aktív, Instagramon 30 milliós követőbázisa van. Rajongóinak rendszeresen posztol a munkájáról és magánéletéről egyaránt, ráadásul igazi divatikon lett, stílusát több ezren próbálják lemásolni.

A színésznő nemrégiben egy elbűvölő rózsaszín csipkeruhában pózolt, ami az idei nyár abszolút slágere lesz. Kislányosan bájos, játékos, ugyanakkor sikkes is ez a miniruha, amit kiegészítőktől függően egy átlagos hétköznapra, vagy akár egy elegánsabb eseményre is felvehetsz.

Másold le te is Reese stílusát, mutatjuk, hol szerezhetsz be hasonló ruhát. Kattints a galériához: