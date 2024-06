Nagy gardróbrendezés: így tároljuk a melegebb ruhákat

Mutatunk pár egyszerű tippet, hogyan tárold megfelelően a melegebb ruhákat:

Tisztán tegyük el a téli ruhákat - illusztráció

Forrás: Shutterstock

Ne maradjon benne semmi

Első lépésként nézzük át a kabátokon, illetve egyéb ruhákon lévő zsebeket és ürítsük ki őket. Szükség esetén gondoskodjunk a cipzárak javításáról is.

Tisztán rakjuk el őket

Mossuk ki a ruhákat, mielőtt elpakolnánk őket. Ehhez használhatunk környezetbarát mosószert, de ecettel is átöblíthetjük a darabokat, majd a szárítást célszerű a napon végezni. Azért is hasznos, ha csak tiszta ruhákat teszünk el, mert a különféle illatok felkeltik a molyok figyelmét, ráadásul a rajtuk maradt parfüm az anyagban is kárt tehet.

Hol lehet kimosni?

Nézzük meg az adott ruhák címkéjét és ellenőrizzük, hogy moshatók-e. Bizonyos darabok esetében ugyanis csak a tisztítószalon javasolt.

Tartsuk távol a molyokat

A mosás nem jelent garanciát arra, hogy nem találkozunk molyokkal, ezért célszerű a védelemre külön figyelmet fordítani. Különösen a selyem és a gyapjú darabok lehetnek veszélyben. Tegyünk levendulapárnát a ruhák mellé, de akár újságpapírral is kibélelhetjük a szekrényt!

Hova tudjuk pakolni?

Figyeljünk rá, hogy olyan helyiségben tároljuk a ruhadarabokat, ahol nem éri őket túl sok napfény. Ugyanakkor arra is ügyeljünk, hogy a szoba ne legyen nedves, könnyen penészedő. Keressünk inkább jól szellőző, száraz helyiséget.

Ne zsúfoljuk össze

Bizonyos anyagok nem viselik jól, ha egymáshoz közel, zsúfoltan tároljuk őket, ezért igyekezzünk minden darabnak elegendő helyet biztosítani. Hajtsuk össze őket és kerüljük el, hogy összegyűrődjenek.

Spóroljunk a hellyel

A ruhák tárolásához érdemes vákuumos tárolózsákot használni, amelyekből gyorsan kiszívhatjuk a levegőt, így a darabok kevesebb helyet foglalnak majd. Ráadásul ezzel a megoldással megóvhatjuk az anyagokat a rovaroktól és a penészedéstől is.

Akasszuk fel a kabátokat

Amennyiben van elegendő vállfás helyünk, akasszuk fel a kabátokat a szekrényben. A pulóvereket nem ajánlott így tárolni, mert a vállrészük könnyen megnyúlhat.

Mi legyen a kiegészítőkkel?

A sapkákat, sálakat és kesztyűket eltehetjük a fiókba, de akár egy tárolókosárban is várhatják, hogy ismét szükség legyen rájuk. Ezeket is mossuk ki és állítsuk párba, mielőtt eltesszük őket.

Makulátlan tárolás

Ne feledkezzünk el a szekrény kitakarításától sem. Mielőtt eltesszük a ruhákat, porszívózzuk ki és törölgessük át a belsejét és a külsejét egyaránt - írja a Hot Beauty magazin.