50 felett is sikkesen – 5 alapdarab, amire ősszel szükséged van

Ár: 11.995 Ft

Forrás: Reserved

Blézer, a divatos és klasszikus stíluselem

A blézer több, mint elfoglalt üzletasszonyok uniformisa. Egy jól szabott blézer 50 felett kulcsdarabja lehet az öltözékednek, tökéletes választás üzleti találkozókra vagy egy esti programra, péntek délutáni csajos összejövetelre. Szinte végtelen azon lehetőségek száma, ahogyan ezt a klasszikus darabot viselhetjük: felhajtott farmerrel, edzőcipővel, szövetnadrággal, rakott szoknyával, és egy hosszú szárú csizmával. Ugyanaz a darab lehet rendkívül elegáns, vagy hanyagul laza is – csak rajtad múlik, milyen hatást szeretnél vele elérni. Viszont, ha ragaszkodsz a lezser, kényelmes összeállításhoz, számodra jó választás lehet a Sinsay sötétkék blézere, amit a dekoratív gombok tesznek igazán egyedivé.

Ár: 6.895 Ft

Forrás: sinsay.com

Szövetnadrág, amely magasan a legjobb

A magas derekú nadrág fénykorát éli idén ősszel. A nadrágok szára továbbra is bőszárú, viszont a felsőrész meghosszabbodik és a szuper magas derekú darabok veszik át a vezető pozíciót. Remekül passzol hozzá egy mellény, egy vagányabb, stílusban eltérő felső vagy tweed blézer. Nagy előnye, hogy kényelmes viselet, szabása optikailag karcsúsítja a derekat és nyújtja a testet, így minden női alkat számára tökéletes választás. Egy vastag övvel, blézerrel, pulóverrel vagy blúzzal tökéletes választás a hétköznapokra vagy egy különleges alkalomra. Nagy visszatérőként válaszd a H&M gombos elejű darabját, amely egyszerre nyújt és vékonyít.

6.995 Ft

Forrás: H&M

Lábbeli és táska, a minőség védjegye

A hegyes orrú cipők, csizmák elegáns megjelenést kölcsönöznek, míg a vastagabb sarkú modellek a hosszútávú kényelmet is garantálják. Az idei szezon slágere a bordó lesz, így érdemes több darabot is beszerezni belőle. A rohanós hétköznapokhoz elengedhetetlen darabja egy shopper táska is, amely klasszikus és kifinomult formákat öltve egyaránt megtalálható az idei őszi kínálatban. Az irodai hétköznapokra pedig tökéletes választás lesz egy krokodilbőr-mintás táska - természetesen bordó színben. A CCC márka kínálatában számos lakkcipőt, félcipőt és csizmát is találsz ebben a színben.