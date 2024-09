Őszi trendek: íme a táska, amiért megőrül az internet

Őszi trendek jönnek és mennek, a táska viszont örök klasszikus. Az elegáns, divatos, nőies megjelenés alapja. A legtöbben üresnek érezzük magunkat, ha nincs nálunk kedvenc kiegészítőnk. A táska nem csak egyszerű kiegészítő, de tökéletesen kiemeli személyiségünket, egyéni stílusunkat. 2024-ben az őszi trendek közül a táskák is új irányt vettek, amit ezúttal a divatrajongó bloggerek is felkaptak az interneten. A virtuális hírnév láthatóan nincs megállás, beindul az újabb trendőrület, a bordó kifinomult árnyalata a ruhák és sminkek után a táskák világát is meghódította.

Őszi trendek: bordó minden mennyiségben

Őszi trendek bűvöletében

A bordó ragyogó árnyalatai csodálatos tulajdonságokkal rendelkeznek. Egyrészt ez a szín mindig a hatalom és a jólét jele volt. Másrészről, a bordó egy lenyűgözően meleg szín, amihez az eleganciát, érettséget, vezető személyiséget, gazdagságot és kifinomultságot párosítunk. A forma és dizájn tekintetében a letisztult elegancia és a klasszikus fazonok kerültek előtérbe, melyek kecsesen a karra akasztva hordhatók, vonalvezetésük pedig igencsak figyelemfelkeltő.

Néhány klasszikus forma is visszaköszön a múltból, de sz őszi trendek között idén sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak a modern, nagy méretű darabok, melyek mindennapi igényeinket is képes kielégíteni. Ez a csábító árnyalat számos 2024-es kifutóra is felkerült, mi pedig elhoztuk az idei őszi trendek leggyönyörűbb bordó táskáit árakkal és lelőhelyekkel együtt!

Visszatérő retró

A '90-es évek évek divatja az idei őszi trendek között is visszaköszönnek. A minimalista formák, a négyzet alakú táskák és a kisebb, félhold alakú, kézben hordható darabok ismét a középpontba kerülnek. A lakk táskák továbbra is első helyen állnak az őszi trendek világában. Személyes kedvencünk a H&M válltáskája, amit bármilyen hétköznapi összeállításhoz felvehetsz.

Ár: 6.495 Ft

Az örök és megunhatatlan

Ki mondta, hogy a hátitáska csak a kisiskolások privilégiuma? Egy jól megválasztott darab egyszerre nőies, divatos és praktikus, ami rohanó hétköznapokra tökéletes választás. Ha kedvet kaptál hozzá, válaszd a Lasocki márkát a CCC kínálatából.