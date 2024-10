Ez a világsztárok kedvenc őszi bomber dzsekije

A bomber dzseki minden ősszel előkerül a szekrényből, hiszen egy klasszikus, komfortos és könnyen kombinálható darab. A bőr bomber dzseki idén a sztárok kedvence, ahogy láthattuk Bella Hadidon és Hailey Bieberen is számtalan paparazzi fotón. Amíg Hadid egy Saint Laurent darabot viselt khaki színű ko-ord szettjéhez és fekete csizmájához, addig mi kiválogattuk a high street márkák boltjaiban megtalálható stílusos, műbőr darabokat.

Forrás: Getty Images

A bomber dzseki a sztárok kedvenc őszi kabátja

A bomber dzseki egy könnyen kombinálható női kabát, amelyet már Marilyn Monroe is viselt. A kabátot eredetileg a világháborúban harcoló amerikai pilóták viselték. A bomber dzsekit az 1950-es évek óta gyártják, ám míg ezek eleinte bőrből készültek pamutbéléssel a hidegebb napokra, addig manapság már többféle anyagból és stílusban találkozunk velük minden szezonban. A „repülős kabát” később két nejlon réteget kapott, amelyek közé tömés került a hőszigetelés biztosítása érdekében. A kabát első verziója gombokkal, második verziója viszont cipzárral készült. Manapság már mindkét verzióval találkozunk.

Hollywood kedvence lett

A bomber dzseki az első olyan ruhadarabnak nevezhető, amelyet a hétköznapi emberek is megkedveltek, főleg azután, hogy színészek viselték hollywood-i filmekben. Bomber dzsekiben lépett a kamera elé Humphrey Bogart a Tokyo Joe (1949) című filmben, majd Marlon Brando A vágy villamosa (1951), valamint James Dean a Haragban a világgal (1955) című filmekben is viselt bomber dzsekit. Természetesen nem feledkezhetünk meg Tom Cruise-ról és a Top Gun filmekről sem, ahol a ruhatár elengedhetetlen darabja lett a bomber a hétköznapokban is.

A bomber dzseki eredetileg egy viszonylag rövidebb fazonú kabát volt, bő ujjakkal, gumis ujjvéggel és a nyaka körüli bordázott gallérral. Először férfiaknak készült, de a divattrendek terjedésének köszönhetően a nők körében is népszerű lett.

A világsztárok kedvence

Miután Hollywood felkapta a pilóták viseletét, természetesen a divatvilágnak sem kellett sok idő, hogy azt újragondolja. Évről évre megjelent a kabát, hosszabb, rövidebb, gombos, cipzáras, nejlon és bőr változata, a számtalan szín és forma mellett. A Simon Rocha, a Rick Owens, a Loewe és az Alpha Industries csak néhány azok közül a márkák közül, akik a dzsekit egyedi módon gondolták újra és dobták piacra.