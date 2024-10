Ez az ősz 5 legtrendibb ékszere

Ha kiegészítőkről van szó, akkor először mindig a táska, a cipő és a sapka jut eszünkbe, pedig az ékszer öltözteti fel a szettünket igazán. Az ékszereket lehet imádni vagy utálni, az viszont tény, hogy ékszerekből bevásárolni sokkal egyszerűbb módja a gardróbfrissítésnek, mint egy egész új ruhatárat beszerezni. Az őszi szezonban nincs meghatározott kedvenc, viszont a ’80-as és ’90-es évek divatja az ékszerek formavilágát és színeit is befolyásolta. A kifutókon váratlan megoldásokat láthattunk nyakláncok, fülbevalók, karkötők izgalmas kavalkádjából, a high street üzletek, pedig gyorsak voltak az inspirációszerzésben és az újragondolásban.

Az ékszerek egyszerűen beszerezhető kiegészítők

Forrás: Victoria Fox/Shutterstock.

5 trendi ékszer az őszi ruhatáradhoz

Az ékszerek között találsz majd feltűnő, statement darabokat, színekkel, mintákkal és izgalmas formákkal. Vannak a gyűjteménybe egyszerű, letisztult ékszerek, amelyek leheletnyi eleganciát és csillogást adnak a legegyszerűbb szettednek is.

Gomb fülbevaló

A ’80-as években volt nagy divat a gombfülbevaló, amely most visszatért új, modern kivitelezésben. Az őszi kifutókon többször is láthattuk. Minden márka saját ízlésére formálta, több inspirációt adva ezzel a viselőnek. A maximalistának tartott ékszer méretének köszönhetően több dizájn lehetőséget tart magában, így formázható, textúrát lehet neki adni, sőt akár kövekkel kirakott verziókkal is találkozhatsz. Akár anyukád vagy nagymamád szekrényében is találhatsz egy-egy egyedi darabot.

Dombormintás geometrikus fülbevaló, ár: 5595 Ft

Forrás: shop.mango.com

Élénk színek

A színes ékszerek már régóta divatban vannak, és a kifutókon látottaknak köszönhetően újra elővehetjük piros, kék, narancssárga, vagy szivárvány színű ékszereinket.

FÉM KARKÖTŐ BŐRREL, ár: 8.995 Ft

Forrás: zara.com

A színek öltöztetnek, így az outfitednek is adhatsz majd ezzel egy kis pluszt. Illetve, a színek jó hatással vannak a hangulatunkra, így az őszi napokon talán a legjobb választás egy színes ékszer.

Medálok

Nyaklánc függővel, ár: 6 995 Ft

Forrás: 2.hm.com

Medálokat már az ókori görögök és rómaiak is viseltek, különleges jelentéssel felruházva őket. A medálok stílusa kultúránként eltért. Színük, formaviláguk és mintázatuk a kultúra jellemzőit láttatta, ettől is voltak olyan egyediek. A medál sosem ment ki a divatból, idén pedig több márka is hosszú nyakláncra függesztve mutatta be a szezon legszebbjeit a kifutón.