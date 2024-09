Marilyn Monroe egyidős II. Erzsébettel - Hírességek, akikről nem gondoltad volna, hogy egy időben éltek

Bertalan Adél

A történelem tele van olyan érdekességekkel, amik még a legolvasottabb embereket is meglepik. Néhány ikonikus híresség, akiket különböző korszakok képviselőinek hittünk, valójában kortársak voltak. Cikkünkben olyan ismert embereket mutatunk be, akik ugyanabban az időszakban éltek, még ha más területeken is alkottak maradandót.

Az idő múlása és a történelmi események gyakran elhomályosítják azokat az apró részleteket, amelyek megmutatják, hogy hírességek, akiket teljesen különböző korszakokhoz kötünk, valójában egy időben éltek és alkottak. Ki gondolta volna, hogy II. Erzsébet királynő és Marilyn Monroe ugyanabban az évben születtek, vagy hogy Pablo Picasso és Jimi Hendrix élete is egy időszakra esett? Forrás: AFP II. Erzsébet és Marilyn Monroe: ugyanabban az évben születtek II. Erzsébet és Marilyn Monroe a XX. század két legfontosabb ikonja, bár különböző okokból. II. Erzsébet, 1926. április 21-én született, és a brit történelem leghosszabb ideig trónon lévő uralkodója volt. Marilyn Monroe 1926 június 1-jén született, és Hollywood királynőjeként lett híres, de „uralkodása" tragikus módon meglehetősen rövid volt. A színésznő mindössze 36 évesen halt meg 1962-ben. II. Erzsébet és Marilyn Monroe

Forrás: AFP Pablo Picasso túlélte Jimi Hendrixet Pablo Picasso a művészettörténet egyik legbefolyásosabb figurája. Bármilyen furcsa, de alkotói pályafutása elejétől a végéig a XX. században volt. Picasso 1881. október 25-én született, és 1973. április 8-án halt meg. A festő élete átfedésben volt egy másik művésszel, aki a zenében jeleskedett. Jimi Hendrix ugyanis 1942. november 27-én született, és tragikusan fiatalon, 1970-ben, 27 évesen halt meg. Ők ketten azonban sohasem találkoztak. Pablo Picasso és Jimi Hendrix

Forrás: AFP Woody Allen ugyanabban az évben született, mint Elvis Presley

Bár tényleg meglepő, de Elvis Presley és Woody Allen abszolút kortársak voltak. A hírhedt rendező 1935. november 30-án született Brooklynban, és a 60-as évek óta készít filmeket. A Rock and Roll királya 1935. január 8-án született, és 1977. augusztus 16-án halt meg, éppen akkor, amikor Woody Allen virágkorát élte. Woody Allen és Elvis Presley

Forrás: AFP Abraham Lincoln 12 éves volt, amikor Napóleon meghalt

Abraham Lincoln talán a leghíresebb arról, hogy véget vetett a polgárháborúnak, és egyengette a rabszolgák felszabadítását Amerikában. Kortársa volt egy másik hadvezérnek Bonaparte Napóleonnak . Lincoln egy farmon született 1809. február 12-én, és hat éves volt, amikor a francia császár a waterlooi csatát vívta és 12 éves volt, amikor Napóleon Korzikán, 1821. május 5-én meghalt a száműzetésben.