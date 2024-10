Szerezd be te is Katalin hercegné kedvenc őszi kabátját! Mutatjuk, hol!

Többféle fazon

A gomb nélküli, a kétsoros és a megkötős is népszerű fazon a szövetkabátok világában. Mivel a szövetkabátot a téli hónapokban is viselheted, ezért érdemes praktikusan választani. Katalin hercegné gomb nélküli kabátja tökéletes az őszi hónapokra, még akkor is, ha a hidegebb napokon rétegezve öltözöl fel.