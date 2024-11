Kevesebb ápolási címke kerül a ruhákba – Honnan tudod majd, hogy mosd a kedvenc darabjaid?

A digitális címkéknek köszönhetően sok márka eredetisége is igazolható. Illetve, a digitális címkék hozzáférhetőbbé tennék az információkat a fogyatékkal élők számára, és a címkék nélküli ruhák kényelmesebbek lehetnek az érzékszervi problémákkal küzdő emberek számára. Néhány ausztrál tervező már most is készít olyan érzékszervbarát ruhadarabokat, amelyeken az ápolási utasítások közvetlenül az anyagra vannak nyomtatva.