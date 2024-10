Ezért kell télen kint szárítani a ruhát - mosási szakértő árulta el

Ahogy hidegebbre fordul az idő ősszel, télen pedig szinte mindig a meleg radiátoron kötnek ki a mosott ruhák. A szakértő szerint azonban ilyenkor is száríthatjuk kint a ruháinkat.

Forrás: Shutterstock

Szárítsuk télen is kint a ruhát

Sokan gondolják úgy, hogy télen nem száríthatják kint a ruhát, de Sarah Dempsey mosási szakértő szerint ez egy tévhit. A hidegebb hónapokban ugyanis még hatákonyabb kintre teregetni, mint nyáron, ugyanis nem a hőmérséklet az egyetlen tényező, ami a ruhák szárításában szerepet játszik, ráadásul a szabad levegő fenntarthatóbb és költséghatékonyabb a szárítógéppel szemben, és még a ruháink élettartamát is meghosszabbíthatjuk.

„A levegő magas páratartalma hosszabb száradási időt eredményezhet, így bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a ruhák sokkal gyorsabban száradnak egy hideg téli napon, mint egy párás nyári napon" - mondta Sarah. A napfény az, ami segíthet a ruhaszárításában, ami még télen is előfordul, emellett pedig a szél is sokat hozzátesz. Utóbbi még a gyűrődések eltávolításában is szerepet játszik. Amellett, hogy a kinti szárítás jót tesz a ruháinknak, az otthonunk is megköszöni, ugyanis a bent száradó ruhák megemelik a lakás páratartalmát, ami penészedéshez vezethet.