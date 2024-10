Így teheted vízállóvá a ruháidat: impregnálás lépésről-lépésre

7. Ez se maradjon ki

Ne feledkezzünk el a ruhák rejtett részeiről sem! A varrások, cipzárak és zsebek nagyobb terhelésnek vannak kitéve, így könnyebben beszivárog a víz. Ezeket a területeket különös figyelemmel kezeljük.

8. Ismételjük meg újra

A módszer nem tart örökké. Idővel, különösen rendszeres használat és mosás után a réteg veszít a hatékonyságából. Érdemes időnként újra impregnálni a ruhadarabokat, hogy hosszú távon megőrizzék vízlepergető tulajdonságukat.

9. Csodát tesz a bőrrel

Ha természetes alternatívát keresünk, természetes víztaszító anyagokat is használhatunk, például méhviaszt vagy lenmagolajat. Ezeket különösen bőrből vagy vászonból készült ruhákra lehet használni, de fontos tudni, hogy nem nyújtanak ugyanolyan hatékonyságot, mint a modern, vegyi impregnálószerek.

10. Végszükség esetén

Túrázás közben akár egy teamécsessel is átdörzsölhetjük a lábbelinket. A viasz ugyanis megakadályozza, hogy a nedvesség beszivárogjon a cipőnk belsejébe. Akár száraz szappannal is átdörzsölhetjük, így kevésbé tapad bele a szövet szálaiba a szennyeződés, és kimosni is könnyebb lesz.