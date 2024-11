Ezek a farmerek egyik férfi gardróbjából sem hiányozhatnak

A farmer a férfi ruhatárából sem hiányozhat, hiszen egy könnyen, szinte bármivel és bármilyen alkalomra viselhető ruhadarab, amelynek évtizedekre visszamenő történelme van. Ebben a cikkben nem a divattörténelem érdekel minket, hanem a különböző típusú farmerek férfiaknak. Ezek a farmerek népszerű fazonok, így több high street üzletben is beszerezhetők.

Erre a négy farmerre minden férfinak szüksége van.

Forrás: Getty Images

Ezek a férfi farmerek nem hiányozhatnak a gardróbodból

A férfi farmerek kiválasztásakor két kulcsfontosságú tényezőt kell figyelembe venni. Az első a farmer illeszkedése a testre, hiszen kényelmesnek kell lennie, anélkül, hogy túl szűk vagy túl bő lenne. Másodszor, figyelembe kell venned a stílusod, hiszen a farmerek nemcsak egyszínű verzióban kaphatók, hanem vannak mintás verziók is, sőt fogsz találni szaggatott farmert is a legtöbb fazonból.

Tekintettel a farmerek népszerűségére, elsősorban a különböző fazonokra fókuszáltunk, és kiválasztottuk azt a négy típust, ami egyik férfi ruhatárából sem hiányozhat.

Straight

Az egyenes szárú farmer egy klasszikus stílus, amely a csípőtől a bokáig egyenes szabású, és alig vagy egyáltalán nem szűkül. Sokoldalú és időtlen, ez a farmer alkalomtól függően kombinálható inggel vagy pólóval. Általában denim anyagból készülnek, de például twillből vagy kordbársonyból is kaphatók. A klasszikus kék denimtől kezdve a feketén és a szürkén át egészen a merész színekig, mint a piros vagy a zöld megtalálod majd az üzletekben. Szabása miatt könnyen viselhető tornacipővel, csizmával és elegánsabb cipőkkel is.

Egyenes szabású farmernadrág, ár: 10 995 Ft, Egyenes szabású farmer, ár: 17 995 Ft

Forrás: pullandbear.com, myspringfield.com

Slim

A férfiak körében szintén nagyon népszerű a slim-fit farmer, amit úgy terveztek, hogy a lábszár végéig keskenyedik, a comb és vádli körül pedig szűkebb, mint a korábban említett straight, azaz egyenes szárú farmer. Ezek a farmerek a modernebb és stílusosabb megjelenést kölcsönöznek. A slim farmerek is többféle színben kaphatók, előfordul a szaggatott verzió is. Színét tekintve a világoskéktől a feketéig minden színben kapható, és általában denimből vagy rugalmas anyagból készül. A slim farmerek elegánsabb, fél-formális megjelenéshez is tökéletesek.