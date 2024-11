Katalin hercegné nem hajlandó követni Diana divatszabályát: ezt a színt kerüli

Katalin hercegné határozottan ellenzi a fekete viseletet, kivéve akkor húzza fel, ha gyászszertartáson kell megjelennie, vagy ha megemlékezéseken vesz részt - pont így tartja helyesnek a királyi etikett is. A 36 évesen, tragikus körülmények között elhunyt Diana hercegné azonban gyakran keltett feltűnést egyedi öltözködési stílusával, többször megszegte a szabályokat azzal, hogy hátköznapokon is viselte a fekete színt.

Katalin hercegné csak gyászeseményeken visel feketét

Forrás: AFP

Katalin hercegné úgy döntött, nem lázad

A monarchia tagjának lenni azt jelenti, hogy be kell tartani a szabályokat és a protokollt, amely generációkon át öröklődött. A királyi család hölgytagjaitól elvárják, hogy hivatalos eseményeken és rendezvényeken legalább térdig érő vagy annál hosszabb ruhát viseljenek, amely takarja a dekoltázst és a karokat. Harisnyát is kell viselniük, csupasz lábakkal sehol sem jelenhetnek meg. Elengedhetetlen, hogy minden királyi esküvőn kalapot viseljenek, amelyet visszafogott kiegészítőkkel kombinálnak, beleértve a körömlakkot is. A néhai II. Erzsébet királynő mindig nude színű körmöket viselt, amit Katalin azóta átvett - a hercegné sosem lakkozhatja pirosra a körmeit.

Katalin eddig csak néhány alkalommal láthattuk feketében, mióta több mint két évtizede reflektorfénybe került. Az egyik ilyen alkalom a királynő temetése volt. Ezzel szemben Diana hercegné még 1981-ben döntött úgy, hogy nem veszi figyelembe a fekete ruhákat tiltó szabályt, már nem sokkal a Károly királlyal való eljegyzése után egy lenyűgöző, földig érő, vállakat szabadon hagyó fekete báli ruhát viselt. Merész választás volt, tekintve, hogy ez volt az első nyilvános szereplése a jövendőbeli király menyasszonyaként.

Tíz évvel később egy interjúban felidézte az adománygyűjtő eseményt, és azt állította, Károly dühös volt, amikor ezt a színt választotta. Amikor meglátta, megjegyezte: „Csak a gyászoló emberek viselnek feketét!”

Dianát azonban ez nem akadályozta meg abban, hogy később fekete ruhákat viseljen. Nemcsak fényűző eseményeken láthattuk ebben a színben, informális alkalmakkor is viselte.