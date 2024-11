Ezek a legjobb plus-size farmerek – Termékekkel, árakkal

A farmer a gardróbunk alapdarabja, ezért egy pár kék farmerre mindenkinek szüksége van testalkattól függetlenül. Plus-size ruhákat vásárolni trükkös lehet, a farmer pedig még trükkösebb, mert a pozitív testkép kérdésköre a divatban néha megáll az XS méretű, magas, vékony lányoknál. A high street üzletek webshopjain még mindig vannak olyan modellek, amikkel nehezen azonosulunk, de szerencsére a márkák egyre inkább észreveszik, hogy minél „igazibb” a nő a nadrágban, annál nagyobb az esélye, hogy az a nadrág perceken belül elfogy.

Megtaláltuk a legjobb plus-size farmereket, ráadásul többféle stílus közül választhatsz!

Forrás: Shutterstock

A legjobb plus-size farmerek

A farmerek esetében senkinek sem könnyű a választás, a teltebb alkatú hölgyeknek pedig kifejezetten nehéz. Most viszont megkönnyítjük a dolgod, ha régóta keresed a tökéletes farmert vagy vinnél egy kis változatosságot a gardróbodba egy új fazonnal vagy színnel. Adunk néhány tippet is, hogyha tetszik a fazon, de nem tudod mivel viseld.

Bő szárú farmer

2024 farmere a bő szárú farmer bármelyik változata lehetne, ugyanis idén minden a bő szárú nadrágok körül forgott. Farmerben kifejezetten jól néz ki ez a fazon, mert van tartása, laza és praktikus. Ha attól félsz, hogy kiemeli a méreteid, akkor ne aggódj, mert a fent szűk, alul bő fazonnak köszönhetően megnyújtja az alakod. Ajánljuk, hogy testhez feszülő garbóval, inggel, pólóval vagy toppal viseld. Egy derékig érő kardigán vagy blézer szintén szépen kiegészíti majd. Ha magassarkúval viseled, optikailag még jobban megnyújtod vele az alakod.

ASOS DESIGN wide leg, ár: €34.99

Forrás: asos.com

Mom farmer

A magas derekú, alul szűkülő nadrágfazon nagyon szép formás lábakat varázsol majd neked is! A mom farmer egy klasszikus, amiből érdemes akár több színt is beszerezned, mert bő és szűk felsővel is jól néz ki. Télen viseld kötött pulóverrel és lapos- vagy magassarkú bokacsizmával, így még jobban nyújtod a lábaid.

Magas derekú Newmom confort farmernadrág, ár: 12 995 Ft

Forrás: mangooutlet.com

90-es évek egyenes szárú farmere

Ez egy normál derékmagasságú, laza, egyenes szárú farmer, ami a lábad formájához igazodik. Viselj hozzá övet, vagy olyan felsőt, ami a derekat emeli ki, így nagyon szép homokóra alakod lesz benne. Balerinacipővel vagy loaferrel is nagyon csinos lesz. Ha optikailag szeretnél hosszabb lábakat, akkor hajtsd fel a végét, hogy ki legyen a bokád.