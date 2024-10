Egy kis pocival is lehetsz szexi: ehhez mutatunk 5 hasat takaró ruhát – Termékekkel, árakkal

Hasat takaró trükkök minden testalkatra: egy ideális világban mindenki tökéletesen egyformán nézne ki, de talán nem is baj, hogy ez nem így van, unalmas is lenne tőle a világ. Így szerencsére vannak körte alkatú és alma alkatú nők is. Ha az utóbbi csapatot erősíted, akkor alma alkatúként érdemes az előnyös testrészeidet előtérbe helyezni – melledet és a lábaidat - míg a gyengébb pontjaidról – derekadról, csípődről – pedig jobb elterelni a figyelmet. Így kerül tökéletes egyensúlyba a felső- és az alsótested. És mivel az emberek tekintetét oda kell vonzani, ami igazán szép, ezért a lábakra helyezni a hangsúlyt, mondjuk egy A-vonalú ruhával.

Hasat takaró ruhák, hogy ősszel is csinos lehess

Forrás: Shutterstock

Hasat takaró darabok hűvös őszi napokra:

Pocival se félj a mintás daraboktól

A nagy és feltűnő minták mindig vonzzák a tekintetet, úgyhogy a ruha kiválasztásánál ügyelj arra, hogy felülre ne kerüljön a nagy és élénk mintákból. Helyette válassz apróbb, visszafogottabb motívumokat. Egy különleges A-vonalú ruha, vagy szoknya szolid kötött pulóverrel vagy blúzzal például nagyszerű választás lehet, ráadásul az alakodat is a legelőnyösebb színben tünteti fel. Személyes kedvencünk ez a H&M szoknya, ami tökéletes rohanó hétköznapokra.

Ár: 11.495 Ft

Forrás: H&M

Válassz magasított derekú fazont

A magasított derekú darabok, mint a szoknyák vagy nadrágok, segítenek eltakarni a pocakot, miközben kiemelik a derék vonalát. Ez a stílus nemcsak kényelmes, hanem divatos is, és optikailag nyújtja az alakot. A magasított nadrág mindenképpen jó választás, ha egy kis felesleggel küzdesz hastájékon. Nem mellesleg a magas derekú nadrágforma fénykorát éli idén ősszel. A nadrágok szára továbbra is marad bővebb, viszont a felsőrész meghosszabbodik és a szuper magas derekú darabok veszik át a vezető pozíciót. Ebben az esetben válaszd a Sinsay barna színű nadrágját.

Ár: 5.595 Ft

Forrás: sinsay.com

Optikailag előnyös ruha nagy hasra Ha a legtöbb alma alkatúhoz hasonlóan neked is jók a lábaid, a rövid, A-vonalú ruha a nyerő választás. Mivel az A-vonalú szoknyák deréktól lefelé bővülnek, a felsőtested szépen egyensúlyba kerül az alsótesteddel, és arányossá válik az alakod. A munkahelyeden a legrövidebb a térd fölé érő szoknya legyen, de ha esti programot szerveztek a barátaiddal, ennél feljebb is merészkedhetsz. Viszont ne hordj túl szűk ruhát vagy szoknyát, még akkor sem, ha jók a lábaid, mert ettől a felsőtested hatalmasnak fog tűnni. Helyette válaszd ezt a gyönyörű, kötött A-vonalú bonprix ruhát.

Ár: 13.499 Ft

Forrás: bonprix.hu

Rétegezés egy karcsúsított blézerrel

A rétegezés nemcsak stílusos, hanem praktikus is. Használj hosszabb felsőket, kardigánokat vagy blézereket, amelyek elfedik a pocakot. A jó fazonú blézer sosem megy ki a divatból, kiállja az idő múlását, számtalan módon variálható, kortól, nemtől függetlenül tökéletesen illik minden alkatra, még a leghétköznapibb összeállítást is egyedivé és stílusossá varázsolja. Míg a sötétkék, barna verziók a maszkulin hatást erősítik, addig a letisztult fehér az elegancia tökéletes megtestesítője. Farmerrel-sportcipővel ugyanolyan jól mutatnak, mint bokacsizmával és tűsarkúval. Ehhez válaszd például a Reserved ráncol ujjú darabját.