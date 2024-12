Anna Wintour végre elárulta, miért visel mindig fekete napszemüveget

A BBC készített interjút Anna Wintourral, aki a beszélgetés alatt - szokásához híven - napszemüveget viselt. Amikor az újságíró rákérdezett, miért ragaszkodik annyira ehhez a kiegészítőhöz, rövid, de sokatmondó választ adott:



„Segítenek abban, hogy lássa, és hogy ne lássanak. Úgy is mondhatnám, hogy kellékek” - árulta el a Vogue főszerkesztője.

Anna Wintour és az elmaradhatatlan fekete napszemüveg

Forrás: AFP

A Wintourral készült interjú apropója a VOGUE: Inventing the Runway című kiállítás volt. A tárlatot Wintour álmodta meg azzal a céllal, hogy a látogatók úgy érezzék, mintha az első sorból nézhetnék végig a divat történetének legemlékezetesebb pillanatait. A kiállítás archív képeket, korai couture-bemutatókat és modern popkulturális eseményeket mutat be, narrációját Cate Blanchett hangja teszi még különlegesebbé.

Anna Wintour híresen szigorú

Anna Wintour hírhedt pontossága is terítékre került a beszélgetés során. „Mindig korán érkezem, és ezt másoktól is elvárom” – jegyezte meg. Példaként említette Gianni Versacét, aki soha nem várakoztatott senkit. „Nem számított, ki nem volt még ott – akár a pápa is késhetett volna, ő akkor is ott volt időben.”

Ugyanakkor Marc Jacobs egy alkalommal másfél órás késéssel kezdte egy show-ját, ami után Wintour és kollégái szigorúan rendre utasították. „A következő szezonban nemcsak pontosan kezdett, hanem még öt perccel korábban is” – mesélte mosolyogva.

A divatipar változásairól is szót ejtett. „Régen a divatbemutatók egy szűk elit számára voltak elérhetők, most azonban mindenki eljöhet a buliba, és ez így van rendjén” – mondta, utalva arra, hogy a modern technológia és a közösségi média milyen mértékben nyitotta meg a divat világát a szélesebb közönség számára.

Meddig marad Anna Wintour a Vogue élén?

Az interjú végén arra is rákérdeztek, hogy Wintour tervezi-e elhagyni a Vogue főszerkesztői székét a közeljövőben. A válasza rövid és határozott volt: „Nem tervezem, hogy elhagyom a munkámat. Jelenleg.”