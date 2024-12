Újabb álomkapcsolat ment tönkre: a világhírű énekesnő szakított színész szerelmével

Sabrina Carpenter és Barry Keoghan már külön utakon járnak. Hivatalos bejelentés ugyan nem történt a szakításról, de bennfentesek szerint egy évvel az első romantikus randevú után a pár véget vetett szerelmi kapcsolatának.

Forrás: Getty Images for The Met Museum

Sabrina Carpenter és Barry Keoghan a karrierépítés mellett tették le a voksukat

Egy közeli ismerősük a People magazinnak elárulta, hogy a fiatalok már nincsenek együtt.

„Mindketten fiatalok és a karrierre összpontosítanak, ezért úgy döntöttek, tartanak egy kis szünetet” – mondja el a pár ismerőse.

Az Oscar-jelölt színész és az Espresso című sláger énekesnője először a párizsi divathéten keresztezték egymás útjait 2023 szeptemberében. Azóta gyakran látták őket együtt, Keoghan rendszeresen hagyott kedves kommenteket Carpenter Instagram-posztjaihoz, és ott volt a tömegben Sabrina tavaly áprilisi Coachella fellépése alatt, sőt, júniusban még egyik dalának klipjében is szerepelt. Miután november 8-án kiderült, hogy Carpenter 6 Grammy-jelölést is kapott, köztük az év dalának járó elismerésre is a „Please Please Please Please” című dalért, aminek klipjében a színész szerepelt, briliánsnak nevezte barátnőjét, és egy showműsorban elmondt, hogy senki mást nem ismer, aki olyan keményen dolgozna, mint Sabrina.

A kedveskedések, bókok visszafelé is működtek, Carpenter is rendszeresen nyilatkozott pozitívan Barry Keoghanről, ám ennek — noha a pár egyik tagja sem cáfolta vagy erősítette meg a hírt — úgy tűnik vége.