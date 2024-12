5 dekortipp, hogy ne kelljen csempét bontani a konyha felújításakor

Egy konyhafelújítás drága, időigényes elfoglaltság, mely fenekestül felforgatja mindennapi éltünket, albérletben pedig nem is mindig kieszközölhető. Ha viszont beveted az alábbi dekorációs trükkök egyikét, varázslatosan megújulhat a konyhád.

Pár dekorációs trükk bevetésével olyan lesz, mintha teljes konyha felújítás lett volna.

Forrás: Shutterstock

1. Rend a lelke mindennek - Kreatív tárolók

Ha beszerzel egy mutatós késtartót, esetleg a fűszereket pakolod át egy másik, jól rendszerezett tartóba, máris megváltozik a konyha miliője, rendezettebb lesz az összhatás. Konyha ötletekben jó választás lehet még egy zsúrkocsi, állvány vagy a pult mellé helyezett apró polc, ahogy egy új gyümölcsöstál is. Az is beválhat, ha egy új tálcára helyezve egy helyre kerülnek a különféle tárolóedények.

Forrás: Shutterstock

2. Konyha felújítás a növények erejével

Tévedés azt gondolni, hogy a konyhába nem valók növények, hisz zöld színük remekül feldobja a főzőhelyiséget. Konyha munkalapra inkább apróbb kaktuszok kerüljenek, hogy ne foglaljanak el túlságosan nagy helyet a munkaterülettől, a polcokra viszont bátran helyezzünk el nagyobb példányokat. Saját fűszernövény kertet is telepíthetünk, ami nem csak a konyha hangulatán, de az ételek ízén is sokat dob.

Érdemes pára kedvelő fajokat választani, például páfrányt, vitorlavirágot.

3. Szobrok, festmények, hangulatvilágítás

Igaz, konyhai felújítás során elsősorban a funkciót szokták szem előtt tartani, de ez nem jelei azt, hogy minden konyhai dekorációt ki kell tiltani. Néhány faliképpel már otthonosabb lesz a helyiség, de akár kisebb szobrokat is elhelyezhetünk a pulton, a gombás szobrocskák még illenek is a tematikához. Új lámpatest vagy hangulatvilágítás is rengeteg változást hoz, mindennek csak kreativitásunk szab határt.

4. Kávé és tea sarok

Kedves ötlet, ha egy apró kávé, illetve teasarkot alakít ki a konyhában

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2021 Evgeny Atamanenko/Shutterstock. No use without permission.

Aki a kávézás szerelmese, vagy szívesen teázik, kedves ötlet, ha egy apró kávé, illetve teasarkot alakít ki a konyhában. Ezt persze jelentősen befolyásolja a konyha mérete, de egy kávéfőző, szamovár, egy kávés vagy teakészlet, tartók vidám, energikus karaktert kölcsönöznek a konyhának. Meg persze ki ne hagyjuk a süteményes üveget sem.

5. Szerezz be új textileket

Furcsa, de már azzal is nagy változást lehet elérni, ha lecseréled a sütőkesztyűt, törlőruhákat, új, szép daraboka. Érdemes színes, egymással harmonizáló darabokat összeválogatni, amitől elegáns, ünnepélyes lesz az összkép.