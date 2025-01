Gyöngyökkel díszített, csillogó, felsliccelt ruhában ragyogott a beiktatáson Donald Trump unokája

Magyar idő szerint hétfőn 18 órakor iktatták be Donald Trump amerikai elnököt Washingtonban, a Capitoliumban. A politikus mellett szerettei is megjelentek, a ceremónia szerte a világon hatalmas figyelmet kapott, mint ahogyan a Trump család nőtagjainak ruhái is. Melania Trump nem is választhatott volna elegánsabb ruhát, de csak úgy ragyogott az elnök unokája, Kai is.

Kai Trump Sherri Hill-ruhában vett részt Donald Trump beiktatásán

Kai Trump, Donald Trump unokája lenyűgöző öltözékben, egy Sherri Hill-ruhában jelent meg beiktatási szertartáson. A 17 éves influencer gyönyörű, gyöngyökkel díszített, fűzős és magasan felsliccelt ruhát viselt, amelyet az Instagramján mutatott meg. „Készen állok a beavatási ünnepségre @sherrihill” - írta Kai, aki bemutatta ruhája minden részletét a felvételen. Az egyetemista Kai a YouTube-on pedig arról beszélt, hogy Sherri Hill három lenyűgöző ruhát küldött neki a kétnapos eseménysorozatra: egy pirosat, egy ezüstöt és egy kéket. Azt is elárulta, hogy korábban még nem viselt Sherri Hill-ruhát, már hallott a tervező munkáiról, és nagyon boldog, hogy most viselheti azokat. „Nagyon köszönöm, hogy elküldted ezeket, Sherri. Nagyra értékelem. Olyan csodálatosan néznek ki” – mondta Kai.