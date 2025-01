Melania Trump brit hercegnőket megszégyenítő eleganciával jelent meg a beiktatáson - FOTÓ

Melania Trump a beiktatáson egy selyemgyapjú kabátot és szoknyát viselt, amelyhez elefántcsont színű, magasnyakú blúzt választott. A ruhadarabokat New York-i Adam Lippes tervezte, akinek márkája független vállalkozásként működik. „Az elnöki beiktatás hagyománya az amerikai demokrácia szépségét testesíti meg, és ma az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy felöltöztethettük a first ladyt, Melania Trump asszonyt” – nyilatkozta a tervező csapata.

Melania Trump Donald Trump beiktatásán

Forrás: AFP

Melania Trump outfitjére sokan felkapták a fejüket, mivel korábban olyan európai divatmárkák darabjait viselte, mint a Dolce & Gabbana vagy Christian Dior. Az, hogy most egy független amerikai tervezőt választott, összhangban áll férje törekvéseivel: Donald Trump az amerikai gazdaság és vállalkozások támogatására helyezi a hangsúlyt - írja a Vogue.

Melania Trump ruhája megosztja a közvéleményt

Melania Trump megjelenése megosztotta a New York-i divatközösséget, amely korábban is tartózkodóan állt a politikai elköteleződéshez. Ennek ellenére tagadhatatlan, hogy egy first lady öltöztetése jelentős figyelmet hozhat egy tervező vagy egy divatmárka számára. Melania Trump a memoárjának népszerűsítése során már viselte Lippes ruháit, ami arra utal, hogy hosszabb távon is elköteleződhet a márka mellett.