Barron Trump, Melania és Donald Trump 18 éves fia felnőtt férfi lett, már a szüleinél is magasabb. A 206 centiméteres fiú New Yorkban jár egyetemre, ám szülei most a Fehér Házba költöznek.

Barron Trump, Donald és Melania Trump egyetlen közös gyermeke, márciusban ünnepli 19. születésnapját. A nyilvánosság először 2016-ban ismerhette meg őt közelebbről, amikor édesapját az Egyesült Államok elnökévé választották. Akkor még kisiskolás volt, mára azonban már egyetemista, és figyelemre méltó 206 centiméteres magasságával pedig a szüleit is túlnőtte, akik szintén nem alacsonyak - Donald Trump 190 centi magas, Melania pedig 180 cm. Donald Trump, Barron Trump és Melania Trump 2016-ban

Forrás: AFP Donald Trump fia, Barron nem költözik a szüleivel a Fehér Házba Barron 2024 tavaszán érettségizett, szeptemberben pedig megkezdte tanulmányait a New York-i Egyetemen. Melania Trump korábban a Fox Newsnak elárulta, hogy fiuk a New York-i Trump Towerben marad, hogy folytathassa tanulmányait, de lesz egy szobája a Fehér Házban is, ha úgy dönt, hogy meglátogatja a szüleit. Forrás: AFP Barron Trump, aki már gyermekként is a média figyelmének középpontjában állt, most egy visszafogottabb életet választott. Bár szülei a politikai porondon folytatják karrierjüket, ő a tanulmányaira koncentrál. Szülei szerint azonban bármikor szívesen látják őt a Fehér Házban, ha úgy dönt, hogy meglátogatja őket.