Donald Trump beiktatása magyar idő szerint: ekkor kezdődik a ceremónia

Donald Trump beiktatása magyar idő szerint ma, január 20-án 18 órakor kezdődik. Az eskütétel helyszíne a Capitolium, azonban a nagy hideg miatt az eseményt nem szabadtéren rendezik meg. Jelenleg Washingtonban mínusz 5 fokot mutatnak a hőmérők.

Donald Trump beiktatása magyar idő szerint 18 órakor kezdődik

Forrás: AFP

Trump beiktatása nemcsak Amerikában, hanem világszerte kiemelt figyelmet kap. Nagy várakozás övezi ígéreteit, és az Oroszország és Ukrajna közötti háború befejezésére vonatkozó terveit.

Donald Trump beiktatását Budapesten is ünneplik

Donald Trump beiktatását Magyarországon is ünneplik, rendezvényt is szerveztek: a Szabadság téren tartanak bulit az amerikai eseménnyel párhuzamosan. Az ünnepségen az EDDA frontembere, Pataky Attila is színpadra lép.