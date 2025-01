Melania Trump ruhaválasztásai korábban is emlékezetesek voltak, 2017-ben Trump első beiktatási bálján egy fehér selyem krepp Hervé Pierre ruhában ragyogott. A first lady megjelenése mindig alkalomhoz illő és tükrözi elegáns stílusát. A first lady hivatalos eseményeken általában a legnagyobb divatházak kreációit viseli, stílustrükkjeit mégis bárki könnyedén ellophatja és beépítheti a saját gardróbjába. Melania legnagyobb divatpillanatairól itt írtunk.