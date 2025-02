Diana hercegné dzsekije elárulja, hogy kinek szurkolt volna a Super Bowlon

Mielőtt a Philadelphia Eagles és a Kansas City Chiefs összecsapott a 2025-ös Super Bowlon vasárnap, február 9-én, egy régi kérdés ismét felmerült az amerikai futball és királyi család rajongói körében: vajon Diana hercegné Eagles-szurkoló volt? A válasz valószínűleg igen, amire több fotó is bizonyítékul szolgál, ugyanis a hercegné nem egyszer viselte a Philadelphia Eagles bomber dzsekijét, amikor hétköznapi teendőit végezte. Az ikonikus zöld-ezüst kabát az egyik legemlékezetesebb hétköznapi divatpillanatává vált, de vajon valóban kötődött a csapathoz?

Diana hercegné a Philadelphia Eagles dzsekiben 1991-ben.

Forrás: Diana At Wetherby School/huty25456

Diana hercegné és a Phidalphia Eagles kabátja között különleges a kötődés

Diana és az Eagles kapcsolata 1982-ig nyúlik vissza, amikor a monacói Grace Kelly hercegné temetésén találkozott Jack Edelsteinnel, a csapat egyik régi statisztikusával. Grace Kelly, a hollywoodi sztárból lett hercegné, Philadelphia szülötte volt, és Edelstein családi barátja. A csapattag és a hercegné természetesen beszélgetésbe elegyedtek.

Beszélgetésük során Diana, aki nem ismerte az amerikai futballt, rákérdezett a Philadelphia Eagles csapatának színeire. „Azt mondtam: 'Zöld és ezüst'” – mesélte Edelstein a Philadelphia Daily News-nak. „Erre ő azt felelte: 'Ez a két kedvenc színem.'”

A People magazin szerint Edelstein megígérte, hogy küld neki néhány Eagles-relikviát, és be is tartotta az ígéretét: egy csomagot küldött, amelyben sapkák, pólók, rövidnadrágok és a mára már ikonikussá vált dzseki is helyet kapott.

Diana hercegné hétköznapi öltözködésével ikonikussá vált.

Forrás: Diana At Wetherby School/huty25456

„Egy gyönyörű Eagles dzsekit is küldtünk neki, amelyet kifejezetten neki készítettek. Leonard Tose ötlete volt, ő sosem elégedett meg a másodrangú dolgokkal” – mondta Edelstein a csapat akkori tulajdonosáról. „Diana egy nagyon kedves üzenetet küldött nekem, amelyben leírta, hogy rendszeresen viseli ezeket a darabokat.” A hercegnét 1991-ben kapták lencsevégre a dzsekiben, amit akkor viselt, amikor fiait iskolába vitte.

Diana hercegné viszonzásképpen egy köszönőlevelet írt, amelyben kifejezte, mennyire tetszenek neki az ajándékba kapott ruhák. Bár a dzseki a hétköznapi ruhatárának alapdarabjává vált, azok, akik ismerték, úgy vélik, inkább stílusbeli választás volt, mint a csapat iránti hűség kifejezése. Diana mindig is egy igazi stílusikon volt, nevéhez nemcsak a bomber dzseki divatossá tétele, hanem a bosszúruha is köthető.